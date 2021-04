Resident Evil Village Spoiler-Gefahr! Erste Kopien bereits ausgeliefert

Die PS5-Version von Resident Evil Village befindet sich bereits im Umlauf. - (C) Capcom; Bildmontage: DailyGame

Cyberpunk 2077 ist es letztes Jahr passiert und davor auch unzähligen anderen Titeln: Einzelhändler liefern zu früh Resident Evil Village aus. Bereits 2 Wochen vor offiziellen Release bekamen einige Spieler ihre Kopie des achten Haupteintrags der Resident Evil-Serie zugeschickt.

Resident Evil 8 Retail-Kopien sind bereits im Umlauf. Obwohl die massiven Capcom-Leaks in Vergessenheit geraten sind, die bereits das Ende des Spiels zeigten (wir berichteten absichtlich nicht darüber, um Spoiler zu vermeiden), ist das ganze Spiel bereits bei einigen Spielern angekommen.

Ein Twitter-Benutzer mit dem Namen Kaiser499 hat Bilder der durchgesickerten Kopie des Spiels geteilt.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Ob die Kopie echt ist, fragten sich die Twitter-User. Ja, denn auch die Rückseite wurde daraufhin präsentiert.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Resident Evil Village: Bisher nur PS5-Version bereits an Spieler ausgeliefert

Wir haben in den sozialen Medien nach weiteren Kopien von Resident Evil Village Ausschau gehalten, aber bisher dürfte dies nur die PS5-Version betreffen. Natürlich kann man andere Versionen des Spiels nicht ausschließen, wenn Spieler ihre Kopien nicht öffentlich präsentieren.

Für Videospiel-Redakteure gibt es meistens Embargos vor Release eines Spiels, aber normale Spieler haben das nicht. Das bedeutet das es zu massiven Spoilern die nächsten Tage kommen kann und Capcom selbst kann dagegen nichts machen. Besonders Spieleforen, YouTube-Videos und andere Orte sind im Internet für all jene eine Gefahr, die das Spiel gerne selbst erleben möchten.

Resident Evil Village ist das erste große AAA-Spiel im Jahr 2021, nachdem viele andere Titel eine Release-Verschiebung erhalten haben. Offiziell erscheint es am 7. Mai für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Es kommt definitiv nicht das erste Jahr in den Xbox Game Pass.