Resident Evil Village Mod ersetzt Baby Rose durch Chris Redfield

Wenn Chris Redfield nicht gerade damit beschäftigt ist, mit Piers Felsbrocken zu schlagen und in der Kneipe zu trinken, befindet er sich in einer Krippe, die Ethan mit den Überresten seiner Hände verhätschelt. Denn Dank eines neuen Resident Evil Village Mods, kann Rose durch einen winzigen Chris ersetzt werden.

„Das war ein dummer Witz, der mir in den Sinn kam, also musste ich das tun“, erklärte Mini mi Chris Mod-Schöpfer JTegh. „Das Baby hat tatsächlich auch Gesichtsanimationen, die auf dem Mini funktionieren. Einige Aspekte mögen seltsam aussehen, witzig ist es schon richtig?“

Besonders schrecklich ist der Blick auf Chris Redfield, der eine Miniaturversion von sich aus Ethans Händen reißt. Auf jeden Fall, wenn für euer nächstes Durchspielen etwas Würze benötigt, dann ist dies vielleicht der Mod vielleicht genau das Richtige dafür.

Es gibt bereits eine Reihe von Mods für Resident Evil Village – seit der Demo – und diese reichen von der nützlicheren FOV-Korrektur über die erwarteten unzüchtigen Retexturen bis hin zu den verrückten und ausgefallenen mit Leuten wie Alcina Dimitrescu als Thomas the Tank Engine.

Wenn du genug von Chris hast, gibt es zudem bereits einen anderen Mod, der ihn gegen Dante von Devil May Cry austauscht. Zugegeben, die Stimme ist immer noch da, aber irgendwie ist es schon Interessant Dante in der Welt von Resident Evil zu sehen. Die Mods können kostenlos von der Nexus-Website herunterladen werden. Sie sind recht einfach zu installieren und enthalten Anweisungen wie man sie einstellt. Wer also für seine nächsten Resident Evil Village Runs etwas abgefahrenes will, sollte sich vielleicht die verschiedenen Mods vorher einmal genauer anschauen.