Resident Evil: Village – Spieler haben bereits einen ,,Nackt-Mod“ erstellt

Lady Dimitrescu in Resident Evil 8 Village - (C) Capcom

Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz. Wenn etwas existiert, dann gibt es dazu auch pornografische Inhalte im Internet! Auch das Videospielgenre ist hierbei keine Ausnahme. Die üblichen Verdächtigen sind dabei schnell auszumachen. Lara Croft, Overwatch-Figuren jeglichen Geschlechts, oder vorrangig weibliche – jedoch auch tierische – Charaktere aus japanischen Rollenspielen. Resident Evil: Village bleibt hierbei auch nicht verschont.

Beim Umsetzen solcher Inhalte spielen Mods oft auch eine große Rolle. So integrieren ,,kreative“ Modder diverse nicht jugendfreie Inhalte in ihre Lieblingsspiele. Das reicht hierbei von Nackt-Mods in Tomb Raider und Die Sims, bis hin zu freizügigen Rüstungen und Outfits in The Elder Scrolls: Skyrim und dem Remake von RE:2.

Während einige Spieler bereits ihre Kopie von Resident Evil: Village nutzen, um das Internet damit zu spoilern, nutzen andere hingegen ihre Zeit friedlicher. So kursieren bereits erste Nackt-Mods, die eine Schurkin aus dem Spiel teilweise unbekleidet darstellen. Und zur Überraschung des gesamten Internets – das seit den ersten Spielszene sehr…. angetan von ihr war – ist es nicht die blutsaugende Vampirfürstin Lady Dimetrescu.

Resident Evil: Village – nackte Angst

Vielmehr zeigt die Mod mit dem Titel ,,Lewd Sisters“ eine aus den Demos bekannte Tochter der großen Vampirlady. Obwohl angemerkt werden muss, dass es sicherlich nicht mehr lange dauern kann, bis irgendeine lüsterner Modder auch die mannshohe Vampirfrau mit einer entsprechenden Mod versorgt. ,,Lewd Sisters“ zeigt indes die von Insekten begleiteten Unterbosse, die euch nach Blut lechzend nackt durch das gotische Schloss jagen.

Wenn das genau nach der Unterhaltung klingt, die ihr euch immer gewünscht habt, findet ihr die Mod auf den gängigen Plattformen wie Nexus Mods. Seid ihr aber einfach nur an der Weiterführung der Geschichte rund um Ethan Winters und Chris Redfield interessiert, dann ist Resident Evil: Village ab heute für Xbox One, Series X/S, PS4/PS5, PC und Google Stadia erhältlich.

Und keine Angst, jugendfrei ist die Erfahrung trotzdem nicht.