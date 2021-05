Resident Evil Village: Lady Dimitrescu Nude-Mod veröffentlicht

Lady Dimitrescu in Resident Evil Village. - (C) Capcom

Bereits letzte Woche gab es den ersten Nude-Mod für Resident Evil Village, der es Spielern erlaubt, das Kleid von Cassandra fallen zu lassen. Lady Dimitrescu lässt als nächstes ihre Hüllen fallen. Der erste Nude-Mod für Alcina Dimitrescu steht jetzt zum Download bereit.

Jetzt gibt es gute und schlechte Nachrichten. Die gute Nachricht ist, dass dieser mit Spannung erwartete Nude Mod zum Download zur Verfügung steht. Die schlechte Nachricht ist, dass es sich hinter einer Patreon-Mauer befindet. Mit anderen Worten, dies ist keine kostenlose Version, was einige Spieler offensichtlich enttäuschen wird.

Aber die Gaming-Community ist auch in dieser Sache „schnell“, so dass auch bald eine kostenlose Version kommen wird. Immerhin konnten Modder das 3D-Modell von Dimitrescu bereits extrahieren und modifizieren.

Interessenten können MangakaDenizGamings Patreon besuchen, um den Nude-Mod von Lady Dimitrescu in Resident Evil Village herunterzuladen.

Der Modder ist für Freunde des FKK in Resident Evil kein Unbekannter, immerhin hat er schon einige Nude-Mods für Resident Evil 2 und 3 Remake herausgebracht.

Resident Evil Village in der Modding-Szene angekommen

Neben den „nackten Tatsachen“ gibt es auch andere interessante Mods, die man sich als PC-Spieler ansehen sollte. DarknessValtier hat einen neuen Mod für Resident Evil Village veröffentlicht, der Chris Redfield durch Albert Wesker ersetzt. Ein Charakter-Tausch-Mod, sonst nichts. Die gute Nachricht dabei: das Wesker-Modell verfügt über vollständige Gesichtsanimationen. Leider klingt Wesker wie Redfield, was das ganze auch ein wenig komisch macht.

Als PC-Spieler kann man diesen Mod bei Nexusmods herunterladen.

Als Bonus gibt es hier einen weiteren Mod, der die NieR Automata-Outfits zu diesem neuesten Resident Evil-Spiel bringt. Dieser Mod gibt den Dimitrescu-Töchtern ein YorHa-Kleid.

Resident Evil Village erschien am 8. Mai für PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One. Mehr zum Survival-Horror-Spiel des Jahres haben wir euch in einem Artikel zusammengefasst, ebenso die Wichtigkeit der Umbrella Corporation. Beim Gegner-Design gibt es Anzeichen, dass man etwas vom Design eines Indie-Films abgekuckt hat.

Unseren Testbericht zu Resident Evil Village solltet ihr übrigens auch nicht verpasst haben! Unsere Horror-Spiel-Expertin Eva war voll in ihren Element.