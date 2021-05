Resident Evil Village: Regisseur behauptet Capcom habe bei ihm gestohlen

Regisseur Richard Raaphorst behauptet, dass Capcom das Design eines ihrer Monster aus dem neuen Resident Evil Village aus seinem Film Frankenstein’s Army geklaut habe. Es geht dabei um einen Gegner dem der Spieler in Heisenbergs Fabrik begegnet.

„2013 war ich der Regisseur des Films Frankenstein’s Army“, so Raaphorst im Karriere-Netzwerk LinkedIn, „Es ist ein verrückter Monsterfilm, deren Design meinen eigenen Vorstellungen entsprang und eines davon wurde benutzt – komplett ohne Autorisierung oder Nennung, im neuesten Resident-Evil-Spiel.“

Auf pcgamer.com sagte er, dass er natürlich nicht wisse ob dies ein Zufall oder Absicht wäre, doch das Design des Monsters aus dem Spiel sähe seinem einfach zu ähnlich um es unbeachtet zu lassen. Twitter Nutzer CloneKorp, postete einige Vergleichsbilder von den Monstern in Resident Evil und von Raaphorsts Frankenstein’s Army. Der Regisseur behauptet, er würde keine rechtlichen Schritte gegen Capcom einleiten, er wolle wenn dann einfach nur Anerkennung bekommen, sollte Capcom von seinen Designs inspiriert worden sein.

Während es für Horrormedien nicht ungewöhnlich ist, sich von anderen Quellen innerhalb des Genres inspirieren zu lassen, sind die Ähnlichkeiten zwischen den Propellerköpfen besonders auffällig. Ob es sich um nicht im Abspann veröffentlichte Inspiration oder um einen überraschenden Zufall handelt, bleibt abzuwarten.

Making a mini thread of how weirdly similar some of the monster designs are in @RE_Games Resident evil: Village & @RichRaaphorst’s Frankenstein’s Army (2013)

⚠️!Creature Design Spoilers Ahead!⚠️

RE:VIII On the Left, Frankenstein’s Army on the Right. pic.twitter.com/RH06esjBCa

— ©𝕃𝓞N̵͕͖̭̞͌̚🅴 (@CloneKorp) May 9, 2021