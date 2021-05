Resident Evil Village: So sieht Lady Dimitrescu in Wirklichkeit aus

Lady Dimitrescu in Resident Evil 8 Village - (C) Capcom

Der Hype um den neusten Teil der erfolgreichen Horrorserie ,,Resident Evil: Village“ hat noch nicht an Fahrt verloren. Auch wenn das Spiel wegen der düsteren Horroratmosphäre, den packenden Schießereien und den gruseligen Momenten gefeiert wird, steht doch jemand anderes im Vordergrund. Denn noch vor dem Release des Spiel zeigte sich schnell, dass eine der Gegnerinnen besonderes gut von den Fans aufgenommen werden konnte.

Die zweimeterhohe Vampirfürstin Lady Dimitrescu konnte sich direkt einen Platz in den Horror-Herzen zahlreicher Fans sichern. Auch nach dem Release nahm die Faszination an der blutsaugenden Dame nicht ab. Das beweisen nämliche zahlreiche Nacktmods, die von Fans bereits erstellt sind.

Auf den Zug der Fans ist nun auch das Model gesprungen, das als Gesichtsreferenz für die Vampirin Verwendung fand. So haben die Entwickler von Capcom in einem aufwändigen Verfahren die Gesichtszüge von Model und Schauspielerin Helena Mankowska verwendet, um Lady Dimitrescu in Resident Evil: Village noch lebendiger zu gestallten.

Die Schauspielerin zeigt nun in mehreren Instagram-Bildern, wie die riesige Blutsaugerin im echten Leben aussehen würde. Immerhin war sie schließlich das Gesicht, nach dem man die Gegnerin designt hat. Im passenden Cosplay bekommt man so einen guten Eindruck, wie die Schurkin tatsächlich aussehen könnte.

Ob sie einen auch mit ausfahrbaren Klauen durch ein altertümliches, osteuropäisches Schloss jagt und mit Blutsaugen droht, ist allerdings fraglich.

Mehr von Resident Evil: Village

Wer indes nicht genug von Resident Evil: Village und Lady Dimitrescu bekommen kann, kann auf unsere Liste mit den 5 verrücktesten Mods zurückgreifen. Auch hier ist die große Vampirfrau meistens das Ziel besonders ,,ambitionierter“ Modder. Ob sie jedoch für einen tatsächlichen Mehrwert gesorgt haben. könnt nur ihr selbst entscheiden.

Garantieren können wir allerdings auf jeden Fall, dass ihr Thomas die kleine Lokomotive nicht mehr mit den selben Augen sehen könnt.