Resident Evil Village im Xbox Game Pass? Sony-Deal verhindert es!

Gibt es einen Capcom-Sony-Deal, dass Resident Evil Village nicht in den Xbox Game Pass kommt? - (C) Capcom; Sony; Bildmontage: DailyGame

Der Xbox Game Pass wird immer beliebter und hält weltweit bei über 18 Millionen Abonnenten (Letztstand von Microsoft). Neben exklusiven Xbox-Titeln gibt es auch Spiele wie den Loot-Shooter Outriders oder das von Sony entwickelte MLB The Show 21 zum Release-Termin obendrauf. Einige Fans fragten sich daher: Ist es möglich das Resident Evil Village zum Release am 7. Mai 2021 in den Xbox Game Pass kommt?

Laut durchgesickerten Dokumenten scheint es nicht möglich zu sein, dass Resident Evil Village im ersten Jahr im Xbox Game Pass erscheint. Ein Deal zwischen Capcom und Sony soll das verhindern. Es gab „seriöse“ Quellen auf Twitter, die ihre Tweets jedoch wieder gelöscht haben.

Fans müssen diesen angeblichen Sony-Deal also hinterfragen, obwohl es ziemlich glaubwürdig klingt. Sowohl Microsoft als auch Sony haben in der jüngsten Zeit Exklusivverträge außerhalb ihrer eigenen Studios geschlossen. Davon betroffen sind auch zwei Xbox Game Studios-Spiele, GhostWire Tokyo und Deathloop für die PS5. Noch vor dem Zenimax-Deal von Microsoft, dass Bethesda und seine Studios miteingeschlossen hatte, konnte sich Sony Verträge über die beiden Spiele sichern. Dieser Vertrag muss auch erfüllt werden, daher wird es spannend ob das Xbox Game Studios-Logo auch die beiden Titel für die PlayStation 5 zieren wird.

Resident Evil Village: Besonderes Fan-Angebot auf der PlayStation?

Die Gerüchte, dass Sony eine Antwort für den Xbox Game Pass bald liefern wird, sind nicht neu. Exklusive Titel wie Horizon Zero Dawn sind für einige Wochen kostenlos zum Download bereit, aber auch das PS Plus-Angebot wurde aufgestockt. Trotzdem, gegen den XGP hat man bisweilen noch keine Parade-Strategie gefunden. Microsoft hält an seiner Strategie fest: So viele Spieler wie möglich in den Xbox Game Pass zu bringen. Sony hingegen konzentriert sich auf hochgelobte exklusive Spiele mit großen Budget, zu Lasten von kleineren Projekten wie Days Gone 2.

Wenn man sich einen großen Titel wie Resident Evil Village absichern konnte, der nicht im Xbox Game Pass erscheint, dann hat Sony möglicherweise einen guten Deal ausgehandelt. Immerhin bekam man auf der PS5 exklusiv die Maiden-Demo, während Xbox-Besitzer (und auch die PS4-Spieler) „draußen“ bleiben mussten. Auch die Village- und Castle-Demo wurden zuerst auf der PlayStation veröffentlicht, bevor sie schließlich auf andere Plattformen gelangten.

Das heißt nicht, dass Resident Evil Village niemals für den Xbox Game Pass kommen wird! Nur nicht so schnell. Wenn dieser Sony-Capcom-Deal echt ist, dann gibt es die Garantie, dass es zumindest bis zum 7. Mai 2022 nicht so ist.

Resident Evil Village startet am 7. Mai für PC, PS4, PS5, Stadia, Xbox One und Xbox Series X.