Days Gone 2: Spieler starten Petition für Fortsetzung! Gibt Sony nach?

Days Gone 2 wird wohl ein Fan-Wunsch bleiben, wenn man dem aktuelle Bericht glaubt.

Sony steht für exklusive Videospiel-Produkte die die Bewertung 10/10 verdient haben. Einiges dieser Titel, dass diesen Status nicht erreicht hat war Days Gone. Auch die Verkaufszahlen waren nicht so massiv wie bei anderen PS4-Exklusivprodukten, wonach ein Days Gone 2 unwahrscheinlich wurde. Dennoch, es hat seine Fans gefunden. Massive Horden von Zombies in einer groß angelegten amerikanischen Umgebung waren für einige Spieler nicht Klischee genug, sie möchten eine Fortsetzung.

Days Gone 2 wird es wohl nie geben, dennoch war es die letzten Tage im Gespräch. Ein vermasselter Pitch vor Sony brachte die Bend Studios als Entwickler ins wanken. Sie konnten Sony noch davon überzeugen kein Support-Studio für Naughty Dog zu werden, sondern weiterhin an einem eigenen Produkt arbeiten zu dürfen. Mit dem Pitch wurde nichts, Days Gone 2 wurde von Sony abgelehnt, weil es sich finanziell einfach nicht rechnen würde. Doch Fans starteten trotzdem eine Petition auf Change.org, die anscheinend schnell Fahrt aufnimmt.

Zum aktuellen Zeitpunkt haben mehr als 28.400 Spieler dafür unterzeichnet, dass Sony die Entwicklung von Days Gone 2 für die PS5 freigibt.

Ausgehend von Petitionsstarter Kanhai Raval heißt es in der Beschreibung der Petition, dass es „Millionen von Menschen“ gibt, die möchten, dass Days Gone 2 erscheint. Es heißt weiter: „[Sony] kann nicht einfach den Stecker ziehen für ein so erstaunliches Spiel, das mit einem Cliffhanger endete.“

Days Gone 2-Petition fand Anklang beim Game Director

Die Petition erregte die Aufmerksamkeit von Jeff Ross, dem Game Director von Days Gone. In einem Tweet zeigte sich Ross erstaunt darüber, dass die Petition auf dem richtigen Weg ist, eine der Top-Petitionen auf Change.org zu werden. Er bat die Fans des Spiels, die Petition zu unterschreiben, in der Hoffnung, sie über die Marke von 25.000 Unterschriften zu bringen. Das Ziel wurde schnell erreicht, immerhin liegt man aktuell schon darüber!

Selbst wenn die Petition weiter an Fahrt gewinnt, ist nicht klar, ob es Sony interessieren wird. Es ist unwahrscheinlich, dass ein paar tausend Unterzeichner ein Projekt im Wert von mehreren Millionen Euro starten können. Sony braucht derzeit auch finanzielle Mittel für die Produktion der PS5, die aufgrund des Halbleiter-Chips-Mangel alles andere als billig sein wird. Da kann man sich keine Projekte leisten, die wahrscheinlich mehr kosten als sie Geld einspielen werden.

Laut einem kürzlich erschienenen Artikel auf Bloomberg verlässt sich Sony in Zukunft auf Blockbuster-Titel, anstatt neue – experimentelle – Spielemarken zu starten. Ein Remake zu The Last of Us (PS3, PS4 Remastered) ist aktuell für die PS5 bei Naughty Dog in Entwicklung.

Die Petition für Days Gone 2 könnt ihr auf Change.org unterzeichnen. Immerhin hätten die Entwickler große Pläne für die Fortsetzung gehabt.