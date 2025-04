Days Gone Remastered: Preload verfügbar – so groß ist der PS5-Download

Nur noch wenige Tage bis zum Release von Days Gone Remastered, doch für Vorbesteller beginnt das Abenteuer schon jetzt: Der Preload ist ab sofort verfügbar und die genaue Download-Größe steht fest.

Wer die digitale PS5-Version vorbestellt hat, kann sich den Titel bereits auf die Konsole laden. Dabei fällt das Spiel mit rund 35,5 GB erstaunlich kompakt aus, besonders im Vergleich zur ursprünglichen PS4-Version, die noch rund 46 GB Speicherplatz benötigte.

So groß ist Days Gone Remastered auf PS5

Laut Sony und Bend Studio umfasst der Preload:

Größe: 35,531 GB

35,531 GB Version: 01.000.000 (Day-One-Version)

Wer Days Gone Remastered auf Disc kauft, muss vermutlich ein zusätzliches Update laden. Bei der digitalen Version ist es bereits enthalten, ein möglicher Day-One-Patch könnte dennoch am Veröffentlichungstag am 25. April 2025 folgen. Die schlankere Dateigröße auf der PS5 ist wohl dem effizienteren Komprimierungssystem der neuen Konsole zu verdanken.

Ein Klassiker im neuen Gewand

Das Original erschien bereits 2019 exklusiv für die PlayStation 4 (PS4) und wurde 2021 für den PC portiert. In Days Gone kämpfst du als Biker und Kopfgeldjäger Deacon St. John in einer postapokalyptischen Welt ums Überleben. Die Menschen wurden fast vollständig ausgelöscht, der Rest verwandelt sich in aggressive Zombie-artige „Freaker“.

Die Remastered-Version für die PS5 soll neben besserer Grafik und schnellerer Ladezeiten auch spürbare Gameplay-Verbesserungen bieten. Außerdem wurde der neue Assault-Modus bestätigt. Sony hat sich jedoch noch nicht im Detail zu technischen Neuerungen geäußert. Mit nur knapp 36 GB bleibt das Spiel erstaunlich ressourcenschonend – zumindest für heutige Verhältnisse. Wenn du Days Gone Remastered digital vorbestellt hast, kannst du ab sofort loslegen… na ja, zumindest mit dem Download.

Days Gone Remastered erscheint am 25. April 2025 für die PlayStation 5 (PS5) und Windows PC. Eine Fortsetzung in Form eines Days Gone 2 wird es wohl nie geben, wie bereits 2021 bekannt wurde.