Days Gone Remaster erobert den PlayStation Sore – Viele können den Release kaum erwarten

Falls es an euch vorbeigegangen ist: Das Remaster von Days Gone, dem postapokalyptischen Open-World-Actionspiel von Bend Studio, existiert jetzt endlich wirklich. Dieses Remaster, das während der aktuellen State of Play-Präsentation letzte Woche kurz erwähnt wurde, soll am 25. April 2025 erscheinen und wird neben einem neuen Spielmodus auch verbesserte Barrierefreiheitsfunktionen bieten. Nur wenige Tage nach der Ankündigung scheint Days Gone Remaster in den Vorbestellercharts des PlayStation Store gut abzuschneiden.

Eine schnelle Suche nach „Bestseller“-Vorbestellungen im US-PSN zeigt Days Gone Remaster unter den Top 10 (Platz 8), hinter Monster Hunter Wilds und Assassin’s Creed Shadows, aber vor Metal Gear Solid Delta: Snake Eater und Doom: The Dark Ages. Trotz der Kritik, die Days Gone erhalten hat, ist es tatsächlich einer der erfolgreichsten Titel in der Geschichte der PlayStation.

Berichten zufolge hat sich das Spiel über 7,3 Millionen Mal verkauft und gehört damit zu den Top 10 der meistverkauften Titel der Konsole. Es liegt damit sogar vor dem Ratchet and Clank-Remake aus dem Jahr 2016 und anderen First-Party-Titeln wie Little Big Planet 3 und inFamous: Second Son. Das Spiel Days Gone fand schließlich seinen Weg auf Steam, wo es sich laut seinem Direktor John Ross mehr als eine Million Mal verkauft hat.

Auch wenn der aktuelle Stand der Verkaufszahlen unklar ist, sind sie dennoch beeindruckend. Möglicherweise trägt dazu bei, dass Spieler, die das Spiel über PlayStation Plus erworben haben, nicht für das 10-Euro-Upgrade berechtigt sind und somit gezwungen sind, es erneut zu kaufen. Mit anderen Worten: Die Beliebtheit von Days Gone.

Worum geht es im Spiel?

In Days Gone übernehmen die Spieler die Rolle von Deacon St. John, einem ehemaligen Mitglied einer Motorradgang, der sich in einer von einer Zombie-ähnlichen Pandemie verwüsteten Welt wiederfindet. Die Spieler müssen in einer offenen Welt überleben, indem sie gegen feindliche Menschen und Infizierte kämpfen, Ressourcen sammeln und verschiedene Missionen erfüllen.

Quelle: The Gamer