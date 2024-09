Days Gone soll ein PS5-Remaster erhalten – 60fps und 4K

Days Gone für die PS5? Nun, dass kennt man als Meme. Sony gibt viel für seine First-Party-Entwicklungen aus, nicht nur für Concord. Nach Uncharted, The Last of Us und Horizon Zero Dawn folgt wohl auch eine PS5-Fassung mit dem Endzeit-Biker Deacon St. John.

Jordan Middler von Video Games Chronicle (VGC) machte vor einigen Tagen erstmals auf die PS5-Fassung aufmerksam. Diesen Freitag bestätigte der Insider Jeff Grubb in der Sendung „Game Mess Mornings“, dass es tatsächlich im Gespräch sei, eine PS5-Version des Spiels loszulassen.

Days Gone für die PlayStation 5: Das ist bisher bekannt

Days Gone erschien 2019 exklusiv für die PS4 und bekam später eine PC-Version, wie viele andere PlayStation-Titel auch. Auf Metacritic.com erhielt Action-Adventure-Videospiel „magere“ 71 von 100 Punkten bei 122 Fachkritikermeinungen. Nicht viel, möge man meinen und ob es daher ein Remaster verdient? Nun, die User-Bewertungen sprechen etwas anderes. Bei mehr als 11.700 Bewertungen der Spieler erhielt der Titel 8,4 von 10. Mehr als solide! Days Gone war also eher mehr ein Fanliebling, als ein kommerzieller Erfolg. Im DailyGame-Test sagte Michael über das Spiel: „Die Story rund um Deacon ist nicht neu. Aber Bend Studio versteht es mit dreidimensionalen Charakteren und extravagantem Erzählstil die Story trotzdem interessant zu machen.“

Bend Studio hatte sogar Pläne für ein zweites Spiel. Der Pitch für Days Gone 2 ging jedoch daneben. Viele Jahre danach war klar: Es wird kein Sequel zu Days Gone geben! Daher ist es umso spannender, dass eine PS5-Fassung des Spiels im Gespräch ist.

Welche Verbesserungen könnte Days Gone für die PS5 erhalten?

Die Framerate könnte auf 60fps gesteigert werden.

4K-Grafiken könnten das Spiel optisch noch einmal aufwerten.

Es gibt Gerüchte über eine State of Play im September, vielleicht eine gute Gelegenheit die PlayStation 5-Version von Days Gone vorzustellen. Immerhin muss die Werbetrommel für die kommende PS5 Pro noch gerührt werden.