Days Gone: Es wird kein Sequel geben

Ein Community-Manager des Days Gone Entwicklers Bend Studio hat sich bei den Fans entschuldigt, die enttäuscht waren, als sie erfuhren, dass das Unternehmen nicht an einem Sequel des 2019 erscheinenden Zombie-Action-Adventures arbeitet. Viele Spieler waren enttäuscht, als bekannt wurde, dass die vorgeschlagene Fortsetzung des Titels im Jahr 2021 von Sony aufgrund der langen Entwicklungszeit des ersten Spiels und der lauwarmen Kritik abgelehnt wurde. Einige Fans hegten jedoch weiterhin die Hoffnung, dass eine Fortsetzung in der Zukunft möglich sein könnte. Dies veranlasste sie dazu, vorbeugend zu feiern, als in verschiedenen sozialen Netzwerken falsche Behauptungen über einen neuen Eintrag in der Franchise verbreitet wurden.

Die Days-Gone-Fangemeinde war kürzlich in Aufruhr, nachdem ein bekannter Informant das Gerücht verbreitet hatte, Bend Studio arbeite an einer Fortsetzung des postapokalyptischen Zombie-Spiels für die PlayStation 5. Andere Insider äußerten sich jedoch immer wieder skeptisch zu dieser Behauptung. Auch viele Fans waren skeptisch, da die Entwickler zuvor bekannt gegeben hatten, dass sie bereits mit der Produktion eines anderen Projekts beschäftigt seien. Dabei soll es sich um die Umsetzung einer einzigartigen Live-Service-IP von Bend Studio handeln. Kevin McAllister, Community Manager des Entwicklers, hat nun bestätigt, dass die Gerüchte über eine kommende Fortsetzung von Days Gone schlichtweg falsch waren.

I apologize to our Days Gone community for continuously getting fed false hope and poor information by people looking for likes. It’s not fair to you all. We are currently working on a new IP, and when we have actual news to share it will come from our studio. — Kevin McAllister (@vikingdad278) June 27, 2024

Endgültige Gewissheit – Days Gone wird kein Sequel erhalten

In einem Twitter-Post entschuldigte sich McAllister bei den Days-Gone-Spielern, die von “Leuten, die auf Likes aus sind”, in die Irre geführt wurden. Der Community Manager gab zu, dass die Getäuschten zu Unrecht angegriffen wurden. Am Ende seiner Nachricht versicherte er den Fans, dass Bend Studio hart an seinem nächsten Titel arbeite. Er versprach, alle über die Entwicklung aktueller und zukünftiger Projekte auf dem Laufenden zu halten. Auch wenn eine Fortsetzung von Days Gone in absehbarer Zeit nicht auf der Agenda des Studios steht, heißt das nicht, dass sich die Fans des Studios nicht auf etwas freuen können.

Das kommende Videospiel könnte das bisher größte Projekt des Entwicklers werden, denn Berichten zufolge hat Sony 250 Millionen Dollar in das neueste Projekt von Bend Studio investiert. Auch wenn dies noch nicht bestätigt wurde, hat der Publisher in den letzten Jahren versucht, auf dem Markt für Live-Dienste Fuß zu fassen. Der überwältigende Erfolg von Helldivers 2 der Arrowhead Game Studios könnte das Unternehmen davon überzeugt haben, in ähnliche Live-Service-Titel zu investieren. Ob die Wette aufgeht, bleibt abzuwarten, da viele Details zu dem Projekt noch geheim sind. Trotz des Mangels an Neuigkeiten über die Entwicklung hat Bend Studio verlauten lassen, dass die Produktion reibungslos verlaufe. McAllister erklärte außerdem, dass das nächste Spiel des Days-Gone-Entwicklers sein bisher bestes Spiel werde.