Days Gone Remastered: Spielgeschwindigkeit lässt sich einfach anpassen

Bend Studio hat neue Details zur Remastered-Version von Days Gone bekannt gegeben und die könnten vor allem Spielerinnen und Spieler ansprechen, die sich in hitzigen Gefechten oft überfordert fühlen. Ab dem 25. April 2025 können PS5-Besitzer das überarbeitete Zombie-Abenteuer spielen und dabei das Spieltempo selbst bestimmen.

Im offiziellen PlayStation Blog stellt Bend Studios’ Kevin McAllister die neuen Barrierefreiheitsoptionen vor. Besonders spannend: Die sogenannte „Game Speed“-Funktion, mit der man das Gameplay-Tempo auf 75 %, 50 % oder sogar 25 % reduzieren kann. „Die Spielgeschwindigkeit ist ideal für alle, die sich in bestimmten Situationen überfordert fühlen, etwa beim Kampf gegen große Freaker-Horden“, erklärt McAllister im PlayStation Blog.

Werbung

Days Gone Remastered: Perfekt für Horden-Modus & neue Spieler

Wer Days Gone kennt, weiß: Die Horden-Kämpfe sind brutal und gleichzeitig ein zentrales Element des Spiels. In der neuen Horde Assault-Spielvariante, die exklusiv im Remaster enthalten ist, dürfte die Option besonders nützlich sein. Hier hilft das reduzierte Tempo, den Überblick zu behalten und präziser zu agieren, ob mit Schrotflinte, Molotow oder Nagelpistole.

Weitere neue Barrierefreiheitsfunktionen

Neben der anpassbaren Spielgeschwindigkeit bietet Days Gone Remastered:

Untertitel-Farbanpassung

High Contrast Mode mit individuellen Farben

mit individuellen Farben UI-Narration zur Vorlesung von Menüs und HUD

zur Vorlesung von Menüs und HUD Audio-Hinweise für Sammelobjekte

Quick-Time-Event-Autovervollständigung (nun auf allen Schwierigkeitsgraden verfügbar)

Viele dieser Funktionen werden später auch auf dem PC verfügbar sein, allerdings teilweise nur mit kompatiblen Controllern.

Schon im Februar wurde Days Gone Remastered offiziell angekündigt. Neben der überarbeiteten Grafik gibt’s:

Verbesserter Fotomodus

Permadeath-Modus

Speedrun-Funktion

Upgrade für 10 Euro für Besitzer der PS4-Version

Das Spiel erscheint am 25. April 2025 für die PlayStation 5 (PS5) . Wer also noch einmal in das düstere Oregon der nahen Zukunft eintauchen will – jetzt mit individuell einstellbarem Schwierigkeitsgrad – bekommt eine deutlich benutzerfreundlichere Version.