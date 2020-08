PS5 Release: Sony gibt Entwarnung und beruhigt die Fans

PS5 Release im November 2020 fixiert?

Ist der PS5 Release in Gefahr? Fans auf der ganzen Welt fragen sich, welche Einflüsse der Corona-Pandemie auf den Erscheinungstermin der PlayStation 5 hat. Weltweit ließen Fans vermehrt ihre Sorgen und ihren Unmut in Foren und sozialen Medien freien Lauf, dass sich der Launch der Sony-Konsole möglicherweise verschieben könnte. Nun gibt Sony Entwarnung: Einem Release im Jahr 2020 steht nichts im Wege. Die Konsole erscheint noch dieses Jahr.

PS5 Release: Das sagt Sony über den Launch der PlayStation 5

In einem Interview gab Eric Lempel, Head of Global Marketing bei SIE, die beruhigende Antwort für die Fans. Ja, die Next-Gen-Konsole erscheint noch 2020. Damit fiel der gesamten Community wohl ein Stein von Herzen, nachdem sich Sony bisher nicht über den konkreten Release-Termin der PS5 geäußert hat:

„Wir werden in diesem Jahr starten – das wird passieren – und wenn es nach mit geht, dann werden wir absolut sicherstellen, dass wir dabei dieselbe Magie und Aufregung aller vergangenen Launches transportieren werden.“

Damit ist es fix: Die PlayStation 5 erscheint weiterhin Ende 2020. Zu einem konkreten PS5 Release-Termin lies sich Lempel dann noch nicht hinreißen, im Interview mit GamesIndustry.biz. In den letzten Wochen war immer von einem Erscheinungsdatum im November die Rede. Allerdings sind das bisher Spekulationen. Demnach soll die Xbox Series X Anfang des Monats November erscheinen, die PlayStation 5 gegen Ende November. Bereits im Mai diesen Jahres sagte Sony: Trotz Corona-Krise wird der Start wie geplant im Jahr 2020 durchgeführt. Doch wir wissen, dass sich das schnell ändern könnte. Immerhin wurden einige Videospiele aufgrund der Covid-19-Krise heuer verschoben. Auch prominente Sony-Spiele, wie The Last of Us 2 oder Ghost of Tsushima, waren davon betroffen.

Trotzdem verschweigt Sony nicht die Tatsache, dass ein globaler Release der PS5 aufgrund der vielen Maßnahmen, die aufgrund Covid-19 getroffen wurde, nicht einfach sei.

„Würde sich die Welt in einem normalen Zustand befinden, dann würden wir die Leute an Demo-Stationen testen lassen.“

Damit spielt Lempel wohl auf die absagten Videospiele-Messen an. Immerhin wäre nächste Woche die gamescom in Köln angestanden, also physisch – digital findet sie ja statt. Demnach wäre es sehr wahrscheinlich gewesen, dass man auf der größten Games-Messe in Europa die PlayStation 5 testen hätte können. Demnach hätten die Fans bereits eine Chance erhalten, den DualSense-Controller vor dem PS5 Release in den Händen halten zu können.

Sony bringt neue Details zur PlayStation 5 in Kürze

Nach dem TV-Spot über 3D-Audio und haptisches Feedback des DualSense-Controllers wird Sony wohl den Preis und das genaue Erscheinungsdatum der Next-Gen-Konsole nennen. Wann genau das sein wird ist noch unbekannt. Ein möglicher Leak von Carrefour besagt, dass die PlayStation 5 Anfang Oktober vorbestellbar sein wird. Das sind doch noch einige Wochen, indem wir nichts über den Preis der Konsole erfahren werden. Also nichts offizielles, von Sony selbst.

Eine State of Play-Sendung im September könnte uns mehr Informationen liefern. Wann genau diese stattfinden wird ist noch nicht fix. Demon’s Souls könnte auf jeden Fall als weiterer Launch-Titel zum PS5 Release bereitstehen. Die Fans würde es freuen, auch die Verfügbarkeit zum Erscheinungsdatum wurde verbessert, indem Sony die Produktion um fast das Doppelte erhöht hat. Bis dahin versorgen wir euch mit reichlich News zur Sony-Konsole, wie auch Vergleichsartikel zur aktuellen PS4.