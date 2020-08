Sony PS5-Start: Erscheint Demon’s Souls zum Launch der PlayStation 5?

Bluepoint Games bringt Demon’s Souls, ein Remake des beliebten FromSoftware-Klassikers. Und es wurde kürzlich für die Sony PS5 in Südkorea und Japan in die Alterseinstufung mit aufgenommen.

Dies könnte auf eine baldige Veröffentlichung hindeuten.

Missed this last week, but Demon's Souls was rated in Korea on August 13 https://t.co/wG2n5vGR1U pic.twitter.com/5teyeQFVnl

Wird das Videospiel in die Start-Liste der Sony PlayStation 5 (PS5) aufgenommen? Laut Imran Khan, Co-Moderator von Kinda Funny, der früher auch leitender Redakteur bei Game Informer war, ist dies möglich.

Khan antwortete einem Twitter-Nutzer, dass es sich um einen Starttitel handele, insbesondere mit der jüngsten Bewertung: „Ich würde es nur aus COVID-Gründen bezweifeln, aber ich glaube nicht, dass es vom Tisch ist.“ Interessanterweise fügte er hinzu: „Soweit ich weiß, hatten sie immer auf den Start [der PS5] abgezielt.“ Die Pläne könnten sich ändern, insbesondere angesichts der Ereignisse in diesem Jahr, aber es könnte eine Chance geben.

Hey Imran, people are going crazy over Demon's Souls being rated in Korea with Spider-Man and they think it's a launch title.

Is it possible for DeS to be a launch title or we're just going crazy?

— Patrick Betar (@P_Betar) August 20, 2020