PS5 in 24K Gold: So sieht die teuerste PlayStation 5-Konsole der Welt aus.

Als die PlayStation 5 nach Monaten der Geheimhaltung von Sony endlich enthüllt wurde, waren die Fans schnell über das Erscheinungsbild der Konsole, insbesondere die Farbwahl, gespalten. Während einige den schlanken weißen Look lieben, sind andere nicht so begeistert und haben deutlich gemacht, dass sie die Konsole gerne in anderen Farben sehen würden. Ihr findet den PS5 Preis teuer? Dann habt ihr diese „Sonder-Edition“ eines Juweliers noch nicht gesehen.

Es sieht so aus, als hätten die Fans jetzt ihren Wunsch am „Silbertablett“. Aber die Sache hat seinen Preis. Truly Exquisite, eine in Großbritannien ansässige Luxus-Customizing-Marke, hat angekündigt, eigene maßgeschneiderte PlayStation 5-Konsolen zu entwickeln, die teuer sind. Immerhin kann man seine PS5 mit 24 Karat Gold, Platin oder 18 Karat Roségold hübscher machen.

Doch nicht nur die Konsole kann aufgewertet werden. Es werden auch passende PS5-Controller und Headsets hergestellt, auf Kundenwunsch. Die Website empfiehlt Interessenten, ihr Interesse zu registrieren, um als Erste Informationen über Vorbestellungen und Vertrieb zu erhalten.

Es besteht die Möglichkeit, dass sie zur gleichen Zeit wie die PS5 oder danach veröffentlicht wird. Wann dies der Fall sein wird, ist jedoch unklar, da Sony das Veröffentlichungsdatum für die PlayStation 5 noch nicht bekannt gegeben hat. Sony hat jedoch angekündigt, dass die PS5 bis Ende des Jahres pünktlich zu Weihnachten herauskommen wird. Ein Gerücht behauptet, dass es im November veröffentlicht wird. Mehr werden wir wahrscheinlich am 6. August erfahren. Wenn das nächste digitale Event ansteht.

Wie viel wird die goldene PS5 kosten?

Es sollte auch beachtet werden, dass Truly Exquisite offenbar keinen Vertrag mit Sony geschlossen hat, um diese maßgeschneiderten Konsolen herzustellen, und dies unabhängig macht. Obwohl es noch keinen Preis gibt, wird der Betrag für diese einmaligen PlayStation 5-Konsole auf Tausende von britischen Pfund geschätzt. Es sei aber gesagt, dass man dadurch keine wirklichen Vorteile beim Spielen haben wird.

Bisher hat Sony noch nicht viel über mögliche andere Farben der Konsole veröffentlicht. Es gibt ein paar Hinweise und Fan-Kreationen.

Die Veröffentlichung der PlayStation 5 ist für Ende des Jahres geplant.

