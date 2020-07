PS5-Preis und Release-Bekanntgabe am 6. August – Vorbestellungen starten dann

Tokio, Japan – Seitdem Sony das Design und zahlreiche Spiele für die PlayStation 5 präsentiert hat, warten Gamer weltweit geduldig auf die nächste große Ankündigung. Preis und Release der PS5 fehlen uns nämlich noch. Und nun ist im Netz ein neues Datum aufgetaucht, bei dem der Videospiele-Konzern die Katze möglicherweise aus dem Sack lassen könnte.

Am 6. August 2020 um 21:00 Uhr MEZ soll ein weiteres Event von Sony für die PlayStation 5 geplant sein. Bei dieser Veranstaltung soll Sony nun endlich den Preis der beiden bekannten PS5-Modelle nennen. Andererseits läuft man sonst Gefahr, dass für Vorbestellungen die Zeit davon läuft. Noch hält man sich in Tokio, der Firmenzentrale von Sony, zurück.

Nach dem Leak auf Amazon Frankreich haben potenzielle PlayStation 5-Spieler bereits einen ernsthaften Indiz dafür, wann die Konsole erscheinen und wie viel sie kosten wird. Wenn der Screenshot-Leak stimmt, dann erscheint die Konsole am 20. November 2020 zu einem Preis von 499 Euro. Insider sprechen davon, dass die Digital Edition um 100 Euro billiger sein wird, also 399 Euro kostet.

Sollte Sony tatsächlich die PlayStation 5 Preise und das Erscheinungsdatum nennen, dann startet auch die Vorbestellung. Bei dem möglichen Event am 6. August hätte Sony die Gelegenheit uns die Rückseite der PS5-Konsole zu erklären. Die Spieler fragen sich natürlich eines: wie kann der Speicher der PS5 erweitert werden? Immerhin fasst die interne SSD-Festplatte keinen ganzen Terabyte. Aufgrund der steigenden Größen von Videospielen eine berechtigte Frage der Fans.

Wir werden sehen, ob dieses kommende Event viele offene Fragen zur Konsole lüften wird (via Twitter).

*BREAKING NEWS*#PS5 fans, pin this📌

Sony @PlayStation 5 next event is scheduled for AUGUST 6th 2020 – 1pm PT | 4pm ET | 10pm CEST

Watch it on

🔵https://t.co/EMGyFxKJQQ

🔵https://t.co/Y6i3xubvdQ

🔵https://t.co/fWWQgTEybi

*TO BE CONFIRMED*

_#PlayHasNoLimits💙#PlayStation5 pic.twitter.com/wl7dDAqclr

— Roberto Serrano' (@geronimo_73) July 21, 2020