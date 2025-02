Nintendo Direct im Februar 2025: Was erwarten sich Fans davon?

Der Release der Nintendo Switch 2 rückt immer näher, trotzdem wird die erste Switch weiterhin Spiele erhalten, auch 2025. Es gibt viele Hinweise darauf, dass Nintendo eine weitere Direct-Show für Februar 2025 geplant hat. Nicht dabei sein werden Switch 2-Spiele, deswegen ist es umso spannender welche Titel für die aktuelle Nintendo-Konsole noch kommen werden.

Bis auf Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition gibt es kaum bestätigte Spiele mit konkretem Datum. Metroid Prime 4: Beyond ist für 2025 angekündigt, aber ein genaues Release-Fenster fehlt. Das es noch für die erste Switch kommt wurde bereits kommuniziert. Auch das gezeigte Gameplay-Video aus dem letzten Jahr stammte von der aktuellen Konsole.

Werbung

Nintendo könnte auf ein bekanntes Muster zurückgreifen, dass wir aus der Zeit des 3DS kennen. Selbst nach Release der Switch (2017) wurden noch einige Remakes und Ports für den Handheld veröffentlicht. Das heißt, dass auch diesees Jahr noch viele weitere Switch-Spiele kommen werden – auch wenn die Switch 2 bereits am Markt ist.

Nintendo Direct im Februar 2025? – Welche Games könnten 2025 für die Nintendo Switch erscheinen?

Nicht nur Metroid Prime 4: Beyond steht am Plan, auch mögliche Ports von Metroid Prime 2: Echoes und Metroid Prime 3: Corruption fehlen noch in der Sammlung. Nachdem Metroid Prime Remastered 2023 überraschend veröffentlicht wurde, warten viele Fans darauf, die gesamte Trilogie auf der Switch spielen zu können.

Ein Gerücht, dass sich hartnäckig hält: Kirby: Planet Robobot soll eine HD-Neuauflage für die Nintendo Switch bekommen. Das 3DS-Spiel zählt zu den beliebtesten Kirby-Titeln und wurde oft als eines der besten 2D-Kirby-Spiele gelobt. Auch hier liegt ein Port für die Switch in der Luft.

Eine große Überraschung wäre ein Switch-Port von Kid Icarus: Uprising. Obwohl das 3DS-Spiel treue Fans hatte ist es für die Allgemeinheit eher mit einer gewöhnungsbedürftigen Steuerung im Gedächtnis geblieben. Eine überarbeitete Version mit klassischer Controller-Steuerung könnte dem Spiel endlich die Aufmerksamkeit geben, die es verdient. Das würde der möglichen Nintendo Direct-Show im Februar den nötigen Pfeffer in der Suppe geben!

Seit vielen Jahren kursieren Gerüchte über The Wind Waker HD und Twilight Princess HD für die Switch. Beide Spiele wären eine sinnvolle Ergänzung, da sie bislang nur für Wii U erhältlich sind. Da es unwahrscheinlich ist, dass die Switch 2 direkt zum Start ein neues The Legend of Zelda bekommt, wäre ein Remaster eine gute Möglichkeit, die Wartezeit zu überbrücken.

Werbung

Nintendo Switch ist noch nicht am Ende angelangt

Mit beinahe 150 Millionen verkauften Switch-Konsolen wäre Nintendo auch dumm, die Konsole mit dem Start der Switch 2 sofort aufzugeben. Die Userbasis ist einfach zu groß. Es würde mich daher nicht überraschen, wenn ältere Switch-Spiele eine Switch 2-Überarbeitung erhalten bzw. für beide Konsolen erscheinen. Größere Dritthersteller-Titel, wie jene von Microsoft, wird es wohl nur für die neue Switch geben. Nintendo wird als First-Party-Hersteller weiterhin seine originale Switch unterstützen, solange es Sinn macht.

Neben möglichen Ports und Remastern könnten wir auch Updates zu bereits bekannten Spielen sehen. Splatoon 3 könnte noch einmal neue Inhalte bekommen. Oder die Direct-Show zeigt uns Splatoon 4. Pokémon Legends: Z-A dürfte wohl eher eine eigene Show im Rahmen des Pokémon Day Ende Februar bekommen und bei der kommenden Nintendo Direct im Februar gar keine Aufmerksamkeit bekommen.

Sollte eine Nintendo Direct tatsächlich im Februar 2025 stattfinden, werden wir wohl keine großen Neuankündigungen für brandneue Spiele sehen. Nintendo dürfte sich auf Ports und Remaster besinnen, um den Release-Kalender zu füllen, bis die Switch 2 kommt und am 2. April 2025 näher vorgestellt wird. Immerhin erwartet uns auch ein neues Mario Kart (9), dass anscheinend bereits zu Release der Konsole starten wird. Angeblich kostet das Spiel samt Konsole rund 500 Euro, wie ein neuer Leak besagt. Dafür dürfen wir uns auch auf Dritthersteller-Titel wie Forza Horizon 5, DOOM: The Dark Ages oder andere Xbox-Spiele wie die Halo: The Master Chief Collection freuen.