Kommt Forza Horizon 5 auch auf die Nintendo Switch 2?

Gerüchte über die Nintendo Switch 2 sind seit Wochen brandheiß – und jetzt gibt es eine neue Überraschung: Laut dem bekannten Insider eXtas1s (via X.com) könnte Forza Horizon 5 auf der kommenden Nintendo-Konsole erscheinen. Falls das stimmt, wäre es ein bedeutender Schritt für die Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Nintendo.

Wie wahrscheinlich ist ein Forza Horizon 5-Port? Die Gerüchte kamen auf, nachdem eine Werbung für MicroSD Express aufgetaucht ist, die mehrere Switch-Spiele zeigte – darunter anscheinend auch Forza Horizon 5. Reddit-Nutzer spekulieren, dass der Port von Panic Button umgesetzt werden könnte, einem Studio, das bereits mehrere technisch anspruchsvolle Spiele auf die Switch gebracht hat. Für den PS5-Port von Forza Horizon 5 wird es wohl nicht so lange brauchen, dieser war bereits im PlayStation Store ersichtlich, wurde aber wieder zurückgenommen – vorerst.

Ein weiterer Hinweis: Viele moderne Spiele werden mittlerweile für die Nintendo Switch 2 gehandelt. Laut Fans ist es kein Zufall, dass Spiele, die auf der Xbox Series S laufen, auch für die neue Nintendo-Hardware im Gespräch sind. Die Switch 2 soll deutlich leistungsstärker als ihr Vorgänger sein – vielleicht sogar mit Unterstützung für moderne Grafiktechnologien wie DLSS.

Microsoft und Nintendo: Eine neue Partnerschaft?

Microsoft hat in den letzten Jahren bereits einige Exklusivtitel für die Switch veröffentlicht, darunter Ori and the Blind Forest und Minecraft. Sollte Forza Horizon 5 wirklich für die Switch 2 erscheinen, wäre das ein weiteres Zeichen dafür, dass Xbox und Nintendo noch enger zusammenarbeiten.

Noch ist nichts offiziell bestätigt – aber wenn sich das Gerücht bewahrheitet, könnte die Nintendo Switch 2 eine echte Konkurrenz für andere Konsolen werden. Immerhin sind andere Microsoft-Titel wie Diablo 4, Starfield und Elden Ring ebenfalls im Gespräch für die Switch 2. Nintendo selbst könnte ein neues 3D-Mario und ein The Legend of Zelda-Remake in der Pipeline haben.

Tatsächlich könnten wir schon mehr dazu beim nächsten Nintendo Direct erfahren. Mögliche Termine dafür sind der 5., 12. oder 19. Februar 2025.