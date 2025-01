Mario Kart 9: Rennen mit bis zu 24 Spielern möglich, laut Switch 2-Video

Mario Kart 9 für die Nintendo Switch 2 könnte bis zu 24 Spieler unterstützen, was eine erhebliche Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger darstellen würde. Am 16. Januar 2025, amfrühen Abend, wurde der lang erwartete Switch-Nachfolger endlich enthüllt. In einem 141 Sekunden langen Trailer präsentierte Nintendo die neue Konsole von allen Seiten.

Gegen Ende des Videos wurde ein neues Mario Kart-Spiel gezeigt, um zu demonstrieren, dass die Switch 2 wie ihr Vorgänger sowohl angedockt als auch im Handheld-Modus genutzt werden kann, berichtet Nintendo Everything. Diese Funktion wird um etwa 1:40 im Trailer angedeutet, wo eine Rennstrecke mit 24 Startpositionen in vier diagonalen Linien mit jeweils sechs Plätzen gezeigt wird. Auch wenn der Trailer keine 24 Fahrer zeigt, ist eine zweistellige Anzahl zu sehen.

Mario Kart 9 könnte ein bahnbrechendes Feature bieten

Im Vergleich dazu können in Mario Kart 8 Deluxe bis zu 12 Fahrer auf einer Strecke spielen, wobei alle im Online-Modus vom Spieler gesteuert werden können. Der lokale Mehrspielermodus ist auf vier Spieler pro Konsole beschränkt, aber zwei Switch-Konsolen können drahtlos gekoppelt werden, um lokale Multiplayer-Sitzungen für bis zu acht Spieler zu ermöglichen. Das kommende Mario Kart 9 zielt darauf ab, die Anzahl der Online-Spieler von MK8D zu verdoppeln, was wahrscheinlich durch die höhere Leistung der Switch 2 möglich wird.

Judging from the starting line, Mario Kart 9(???) seems to have 24 players per race, which is insane. pic.twitter.com/yWCKQOyepP — Rimea (@The_Rimea) January 16, 2025

Obwohl das neue Mario Kart-Spiel noch nicht offiziell benannt wurde, könnte es wahrscheinlich den Titel Mario Kart 9 tragen und mindestens 22 Charaktere bieten. Gerüchte über eine Veröffentlichung am 3. März 2025 wurden widerlegt, da der Switch 2-Trailer mit einer Ankündigung für eine Nintendo Direct-Veranstaltung am 2. April 2025 endete, wodurch ein März-Release ausgeschlossen ist. Es wird erwartet, dass die Konsole auf jeden Fall nicht vor Mitte 2025 auf den Markt kommen wird, da Nintendo bis zum 1. Juni 2025 in Seoul, Südkorea, Preview-Veranstaltungen geplant hat.

