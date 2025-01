Mario Kart 9: Switch 2-Trailer enthüllt 22 Charaktere

Im Enthüllungstrailer zu Mario Kart 9 für die Nintendo Switch 2 werden mindestens 22 Charaktere bestätigt, die im Spiel erscheinen werden. Dieses neue Mario Kart ist das erste offiziell bestätigte Spiel für die Switch 2, auch wenn es nur kurz im Ankündigungstrailer der Konsole gezeigt wurde. Seit der Enthüllung analysieren die Fans den Trailer, um mehr über die Neuheiten des Spiels herauszufinden. Der Trailer hat den Fans einige interessante Details über das neue Spiel der Reihe verraten.

Eine Entdeckung ist, dass Mario Kart 9 auf der Switch 2 Rennen mit bis zu 24 Spielern unterstützen könnte. Das gezeigte Rennen im Launch-Trailer scheint ein solches 24-Spieler-Rennen zu sein. Obwohl nicht alle Fahrer klar erkennbar sind, wurden bisher mindestens 22 identifiziert. Laut Beobachtungen und Screenshots von Bluesky-User Sylverstone Khandr bestätigt der Trailer mindestens 22 Fahrer für das Spiel. Es könnten jedoch noch mehr hinzukommen.

All 24 racers in the #MarioKart section of the #NintendoSwitch2 trailer:

– Mario

– Luigi

– Peach

– Bowser

– Yoshi

– Toad

– Daisy

– Rosalina

– Donkey Kong

– Wario

– Koopa Troopa

– Pauline

– Waluigi

– Birdo

– Babies (Mario/Luigi/Peach/Daisy)

– Toadette

– Shy Guy

– King Boo

– Bowser Jr

– Roy

– Iggy

