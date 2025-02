Marvel Rivals – Für euch erklärt

Marvel Rivals ist ein teambasierter Helden-Shooter, der eine Vielzahl ikonischer Marvel-Charaktere mit einzigartigen Fähigkeiten und Spielstilen bietet. Die Helden sind in drei Hauptkategorien unterteilt: Vanguards, Duelists und Strategists. Diese Klasseneinteilung bestimmt, welche Rolle sie im Kampf einnehmen und wie sie mit ihrem Team interagieren.

Vanguards (Tanks in Marvel Rivals)

Vanguards sind robuste Frontkämpfer mit hohen Lebenspunkten, die darauf ausgelegt sind, Schaden zu absorbieren und das Team zu schützen. Sie stürzen sich in die Schlacht, um Gegner zu stören und ihre Verbündeten zu entlasten.

Hulk – Ein massiver Tank mit enormer Stärke, der Gegner dominiert und hohen Schaden einsteckt.

Captain America – Ein vielseitiger Nahkämpfer, der mit seinem Schild Angriffe blockt und Teammitglieder schützt.

Doctor Strange – Ein mystischer Krieger, der das Schlachtfeld mit Zaubern kontrolliert und Verbündete unterstützt.

Groot – Ein widerstandsfähiger Verteidiger, der Schaden absorbiert und Teammitglieder mit seinen Wurzeln schützt.

Magneto – Ein magnetischer Kämpfer, der Gegner kontrolliert und Verteidigung verstärkt.

Peni Parker – Steuert ihren SP//dr-Mech und kombiniert Tanking mit Technologie für massive Angriffe.

Thor – Ein mächtiger Krieger, der mit seinem Hammer und Blitzschlägen hohe Widerstandsfähigkeit zeigt.

Venom – Ein symbiotischer Kämpfer mit starker Selbstheilung, der Gegner fesselt und dominiert.

Duelists und Damage Dealer

Duelists sind darauf spezialisiert, hohen Schaden auszuteilen und Gegner schnell auszuschalten. Sie verfügen über hohe Mobilität und spezialisierte Fähigkeiten für Einzelkämpfe.

Strategists in Marvel Rivals

Strategists unterstützen das Team durch Heilung, Buffs und taktische Kontrolle. Sie sind entscheidend für den Erfolg eines Teams, da sie Verbündete stärken und Gegner schwächen.

Adam Warlock – Ein kosmischer Zauberer, der das Schlachtfeld mit mächtigen Buffs und Debuffs beeinflusst.

Cloak & Dagger – Ein Duo, das Licht und Dunkelheit nutzt, um Gegner zu verwirren und Verbündete zu stärken.

Invisible Woman – Erzeugt Schutzschilde und wird unsichtbar, um Teammitglieder zu schützen.

Jeff the Land Shark – Ein unerwarteter Unterstützer, der durch Heilen und Stören das Team verstärkt.

Loki – Der Gott des Schabernacks, der Illusionen einsetzt, um das Spielfeld zu manipulieren.

Luna Snow – Eine K-Pop-Sängerin mit Kryokinese, die Gegner einfriert und Verbündete heilt.

Mantis – Eine empathische Kämpferin, die Gegner beeinflusst und Teamkameraden heilt.

Rocket Raccoon – Ein genialer Tüftler, der mit Gadgets und Geschütztürmen das Team unterstützt.

Fazit

Was Marvel Rivals gerade richtig macht, ist kurzweilige Action gepaart mit einer wirklich einfachen Lernkurve. Und obwohl man eigentlich glaubt, dass der Marvel Hype mittlerweile gestorben sei (Da Filme und Serien eher enttäuschen) ist es genau der richtige Weg für diesen Helden Shooter. Die Charaktere in Marvel Rivals sind nämlich bereits bekannt. Und entgegen seiner Mitstreiter im Hero-Shooter Genre, können sich hier selbst Neueinsteiger:innen bereits unter den Namen etwas vorstellen.

Man hat dank des MCU und der Comics eine gewisse Idee, was welcher Held für Fähigkeiten mitbringt. Das macht den Einstieg um einiges leichter. Mit einer Vielzahl an Helden und Spielstilen bietet Marvel Rivals eine dynamische und strategische Spielerfahrung. Jede Rolle trägt zum Erfolg eines Teams bei – sei es durch Frontkämpfe, schnelle Eliminierungen oder taktische Unterstützung. Wähle deinen Helden mit Bedacht und passe deine Strategie an, um die Schlacht für dein Team zu entscheiden!