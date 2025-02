Doctor Strange in Marvel Rivals (Character Guide)

Doctor Strange, alias Stephen Strange, ist ein vielseitiger und anpassungsfähiger Held in Marvel Rivals. Als Sorcerer Supreme bietet er eine Mischung aus Schutz, Kontrolle und Schaden, wodurch er sich ideal für defensive Aufgaben und das Stören von Gegnern eignet. Seine komplexen Mechaniken machen ihn zu einer herausfordernden, aber lohnenden Wahl.

Fähigkeiten von Doctor Strange

Daggers of Denak (Primärangriff)

Beschreibung: Wirft verzögerte Projektile, die Gegner mit Magie treffen.

Effekt: Verursacht 18 Schaden pro Projektil. Verfügt über 8 Schuss pro Magazin und einen Falloff-Schaden ab 10 Metern.

Verursacht 18 Schaden pro Projektil. Verfügt über 8 Schuss pro Magazin und einen Falloff-Schaden ab 10 Metern. Taktik: Nutze eine Nahkampfkombination zwischen deinen Schüssen, um die Nachladeanimation zu überspringen und deinen Schaden zu maximieren. Dies hilft auch, Dark Magic schneller zu sammeln.

Shield of the Seraphim (Sekundärangriff)

Beschreibung: Erzeugt einen schützenden Schild, der alle ankommenden Projektile absorbiert.

Effekt: Blockiert Projektile, einschließlich Ultimates wie Hela's Goddess of Death. Der Schild regeneriert sich mit 70 HP pro Sekunde.

Blockiert Projektile, einschließlich Ultimates wie Hela’s Goddess of Death. Der Schild regeneriert sich mit 70 HP pro Sekunde. Taktik: Setze den Schild während des Flugs mit Cloak of Levitation ein, um dich und dein Team zu schützen. Nutze ihn strategisch, um Nachladeanimationen zu unterbrechen und Zeit zu gewinnen. Der Schild funktioniert auch gegen Iron Mans Ultimate Pulse und Helas Ultimate Angriff aus der Luft.

Maelstrom of Madness (Fähigkeit)

Beschreibung: Entfesselt Dark Magic in einer rundum Explosion, die Gegner in der Nähe schädigt.

Effekt: Jeder Dark Magic-Stack verursacht 1,3 Schaden. Der Effekt hat eine Reichweite von 8 Metern.

Jeder Dark Magic-Stack verursacht 1,3 Schaden. Der Effekt hat eine Reichweite von 8 Metern. Taktik: Baue Dark Magic durch Angriffe auf und setze Maelstrom of Madness ein, bevor du 100 Stacks erreichst, um den Anti-Heilungs-Fluch zu vermeiden. Das darf man nicht aus den Augen verlieren. In Kombination mit Hulk kannst du Gamma Maelstrom nutzen, um den Fluch zu umgehen und mehr Schaden zu verursachen.

Pentagram of Farallah (Fähigkeit)

Beschreibung: Öffnet zwei Portale, die Einheiten und Projektile transportieren.

Effekt: Portale bleiben 20 Sekunden aktiv. Alle Projektile, einschließlich Ultimates, können durch die Portale reisen.

Portale bleiben 20 Sekunden aktiv. Alle Projektile, einschließlich Ultimates, können durch die Portale reisen. Taktik: Platziere die Portale strategisch, um Verbündeten zu helfen, schnell zu rotieren oder Projektile an unerwartete Orte zu lenken. Nutze sie, um Gegner zu überraschen oder dein Team in Sicherheit zu bringen.

Cloak of Levitation (Fähigkeit)

Beschreibung: Ermöglicht Doctor Strange den Flug für eine kurze Dauer.

Effekt: 6 Sekunden Flugzeit mit einer Abklingzeit von 15 Sekunden.

6 Sekunden Flugzeit mit einer Abklingzeit von 15 Sekunden. Taktik: Verwende diese Fähigkeit, um dich aus Gefahrenzonen zu begeben oder einen taktischen Vorteil durch höhere Positionen zu erhalten. Achte darauf, die Abklingzeit zu berücksichtigen, da Doctor Strange sonst immobil werden kann.

Eye of Agamotto (Ultimative Fähigkeit)

Beschreibung: Trennt die Seelen der Gegner von ihren Körpern und macht sie verwundbar.

Effekt: Verursacht 60 Schaden und betäubt Gegner für 3 Sekunden. Schaden an den Seelen wird direkt auf ihre Körper übertragen.

Verursacht 60 Schaden und betäubt Gegner für 3 Sekunden. Schaden an den Seelen wird direkt auf ihre Körper übertragen. Taktik: Nutze diese Fähigkeit, um Teamkämpfe zu kontrollieren und Gegner anfällig für Folgeschäden zu machen. Koordiniere dich mit deinem Team, um maximalen Schaden zu verursachen.

Price of Magic (Passive Fähigkeit)

Beschreibung: Dark Magic sammelt sich mit jedem Treffer an, kann jedoch nach Erreichen von 100 Stacks einen Anti-Heilungs-Fluch auslösen.

Effekt: Daggers of Denak generiert 3,5 Stacks pro Treffer, Nahkampfangriffe 10 Stacks.

Daggers of Denak generiert 3,5 Stacks pro Treffer, Nahkampfangriffe 10 Stacks. Taktik: Halte deine Dark Magic-Stärke unter Kontrolle, indem du Maelstrom of Madness rechtzeitig einsetzt. Nutze die Mechanik, um kontinuierlichen Schaden zu verursachen.

Gamma Maelstrom (Teamfähigkeit)

Beschreibung: In Kombination mit Hulk entfesselt Maelstrom of Madness Gamma-Energie, die mehr Schaden verursacht und den Anti-Heilungs-Fluch verhindert.

Effekt: Schaden pro Dark Magic-Stack erhöht sich auf 1,4.

Schaden pro Dark Magic-Stack erhöht sich auf 1,4. Taktik: Arbeite eng mit Hulk zusammen, um diese verstärkte Fähigkeit zu maximieren und Gegner zu dominieren.

Strategische Tipps für Doctor Strange

1. Kontrolliere das Schlachtfeld

Nutze Shield of the Seraphim, um dein Team zu schützen, und Eye of Agamotto, um Gegner zu kontrollieren. Beide Fähigkeiten sind entscheidend, um Teamkämpfe zu gewinnen. Mit dem Schild in die Luft zu fliegen und den Angriff von Iron Man oder Hela für das ganze Team abzublocken, ist ein sehr starker und wichtiger Konter.

2. Halte Dark Magic unter Kontrolle

Achte darauf, Dark Magic regelmäßig mit Maelstrom of Madness freizusetzen, um den Anti-Heilungs-Fluch zu vermeiden. Diese Mechanik ist der Schlüssel zu Doctor Stranges Schadenspotenzial. Wenn die Gegner durch Eye of Agamotto eingefroren sind, ist eine Explosion des Maelsrtom sehr effektiv!

3. Nutze Pentagram of Farallah clever

Portale können das Blatt in Gefechten wenden. Platziere sie strategisch, um deine Gegner zu verwirren oder deinem Team taktische Vorteile zu verschaffen. Und obwohl im Netz das Portal oft genutzt wird um das ganze gegnerische Team ins Aus zu werfen, so ist ein Portal für Schützen wie Winter Soldier, den Punnisher oder Hawkeye viel sinnvoller um aus unerwarteten Winkeln zu feuern.

4. Fliege mit Bedacht

Cloak of Levitation bietet Mobilität, hat jedoch eine lange Abklingzeit. Nutze sie, um dich taktisch neu zu positionieren oder dich in Sicherheit zu bringen.

5. Koordiniere dich mit deinem Team

Doctor Strange ist am effektivsten, wenn er mit seinem Team zusammenarbeitet. Nutze deine Fähigkeiten, um Verbündete zu schützen, Gegner zu schwächen und Kontrolle auszuüben.

Fazit

Doctor Strange ist ein komplexer, aber unglaublich wirkungsvoller Held in Marvel Rivals. Mit der richtigen Balance aus Schutz, Kontrolle und Schaden kannst du das Schlachtfeld dominieren und dein Team zum Sieg führen. Meistere die mystischen Künste und zeige deinen Gegnern die wahre Macht des Sorcerer Supreme!

Disclaimer: Informationsstand Februar 2025. Nerfs, Buffs und Upgrades noch nicht berücksichtigt.