Moon Knight in Marvel Rivals (Charakter Guide)

Moon Knight ist ein wendiger und flinken Fernkämpfer mit starken Flächenschaden-Möglichkeiten. Seine einzigartigen, abprallenden Angriffe machen ihn besonders stark gegen Gruppen von Gegnern und geben ihm ein hohes Schadenspotenzial, wenn er strategisch gespielt wird.

Fähigkeiten von Moon Knight

Crescent Dart (Primärangriff)

Beschreibung: Wirft drei halbmondförmige Wurfsterne, die zwischen Gegnern und bestimmten Objekten abprallen.

Wirft drei halbmondförmige Wurfsterne, die zwischen Gegnern und bestimmten Objekten abprallen. Effekt: 25 Schaden pro Treffer, bounct bis zu drei Mal.

25 Schaden pro Treffer, bounct bis zu drei Mal. Taktik: Positioniere dich so, dass die Wurfsterne möglichst oft zwischen Feinden oder deinen Ancient Ankhs abprallen, um maximalen Schaden zu verursachen.

Moon Blade (Sekundärangriff)

Beschreibung: Wirft ein größeres Projektil mit hoher Durchschlagskraft.

Wirft ein größeres Projektil mit hoher Durchschlagskraft. Effekt: 80 Schaden, bounct bis zu drei Mal.

80 Schaden, bounct bis zu drei Mal. Taktik: Setze Moon Blade als Finisher ein oder um Gegner an abgelegenen Positionen zu treffen.

Ancient Ankh (Fähigkeit)

Beschreibung: Platziert ein Ankh, das Angriffe umlenkt und Feinde kurz in die Mitte zieht.

Platziert ein Ankh, das Angriffe umlenkt und Feinde kurz in die Mitte zieht. Effekt: 20 Schaden beim Platzieren, bounct Angriffe im Umkreis von 7m.

20 Schaden beim Platzieren, bounct Angriffe im Umkreis von 7m. Taktik: Setze Ankhs in strategischen Positionen, um gegnerische Gruppen maximal zu treffen.

Moonlight Hook (Fähigkeit)

Beschreibung: Setzt einen Enterhaken ein, um sich an eine Position zu ziehen.

Setzt einen Enterhaken ein, um sich an eine Position zu ziehen. Effekt: Bewegungsgeschwindigkeit 120m/s, maximale Reichweite 25m.

Bewegungsgeschwindigkeit 120m/s, maximale Reichweite 25m. Taktik: Nutze den Enterhaken, um dich aus Gefahrensituationen zu befreien oder hohe Positionen zu erreichen.

Hand of Khonshu (Ultimative Fähigkeit)

Beschreibung: Beschwört einen magischen Angriff, der mehrmals in einem großen Bereich Schaden zufügt.

Beschwört einen magischen Angriff, der mehrmals in einem großen Bereich Schaden zufügt. Effekt: 75 Schaden pro Treffer, bis zu 14 Treffer möglich.

75 Schaden pro Treffer, bis zu 14 Treffer möglich. Taktik: Setze diese Fähigkeit in engen Gassen oder um Gruppenkämpfe zu dominieren.

Rising Leap (Passive Fähigkeit)

Beschreibung: Ermöglicht einen Doppelsprung.

Ermöglicht einen Doppelsprung. Taktik: Nutze den Doppelsprung, um dich flexibler auf dem Schlachtfeld zu bewegen und Angriffe aus der Luft auszuführen.

Full Moon (Team-Up-Fähigkeit mit Cloak & Dagger)

Beschreibung: Lässt Moon Knight für einige Sekunden unsichtbar werden.

Lässt Moon Knight für einige Sekunden unsichtbar werden. Effekt: 6 Sekunden Unsichtbarkeit.

6 Sekunden Unsichtbarkeit. Taktik: Perfekt für Flucht oder um Gegner aus dem Hinterhalt anzugreifen.

Strategische Tipps für Moon Knight

1. Nutze deine Bouncing-Mechanik

Moon Knights Crescent Dart und Moon Blade haben einzigartige Abpralleffekte. Platziere Ancient Ankhs clever, um Gegner mehrfach zu treffen. Dies ist die Taktik mit der Moon Knights zu einer absoluten PLAGE für jedes gegnerische Team werden.

2. Verwende dein Movement für Map-Kontrolle

Mit Moonlight Hook, Rising Leap und Night Glider kannst du schnell Höhenvorteile nutzen und Gegner flankieren. Der Hook kann auch direkt auf den Boden vor euch gerichtet werden. Denn der Haken-Effekt wird euch hoch in die Luft schleudern und ihr könnt dann mit dem Gleit-Umhang verschwinden. Eine der besten Bewegungs-Mechaniken im Spiel.

3. Setze dein Ultimate in engen Bereichen ein

Hand of Khonshu trifft am besten in geschlossenen Räumen oder wenn Gegner durch andere Fähigkeiten festgehalten werden.

4. Sei unberechenbar mit Full Moon

Nutze Full Moon, um plötzlich anzugreifen oder dich in Sicherheit zu bringen.

5. Kämpfe nicht allein gegen Einzelgegner

Moon Knight ist am effektivsten gegen Gruppen von Feinden. Einzelne Ziele ohne Ankh-Nutzung zu bekämpfen, reduziert seinen Schadensoutput drastisch. 1 gegen 1 solltet ihr eher die Flucht suchen. Insbesondere gegen Tanks. Moon Knight funktioniert am Besten aus der Distanz und erhöhten Positionen.

Fazit

Moon Knight ist ein trickreicher Held mit hoher Mobilität und starkem Flächenschaden. Mit der richtigen Positionierung und cleverer Nutzung seiner Abprallmechanik kann er das gegnerische Team stark unter Druck setzen und den Verlauf des Kampfes bestimmen. Wenn du ihn richtig einsetzt, wirst du ein gefürchteter Gegner auf dem Schlachtfeld!

Disclaimer: Informationsstand Februar 2025. Nerfs, Buffs und Upgrades noch nicht berücksichtigt. Gerade bei Moon Knight könnte die Ultimative Fähigkeit einen Nerf erhalten oder gepatcht werden, da es hier wohl Probleme gibt mit dem Damage Stack.