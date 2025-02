Adam Warlock in Marvel Rivals (Charakter Guide)

Adam Warlock ist eine vielseitige und strategische Figur in Marvel Rivals, die sowohl Schaden (aus der FERNE) austeilen als auch ihre Verbündeten mit Heilung und Wiederbelebung unterstützen kann. Seine Fähigkeiten erfordern ein gutes Verständnis des Spiels sowie präzises Timing, um sein volles Potenzial auszuschöpfen. In diesem Guide werden wir Adam Warlocks Fähigkeiten, Strategien und Tipps für den optimalen Einsatz im Spiel beleuchten.

Fähigkeiten von Adam Warlock

Quantum Magic (Primärangriff)

Der Schaden beginnt ab 20 Metern Entfernung abzunehmen und erreicht bei 40 Metern 50% des ursprünglichen Wertes. Trotzdem sollte man vermeiden mit ihm zu Nah am Geschehen zu sein. Taktik: Da der Schaden auf Distanz abnimmt, sollten Spieler versuchen, so nah wie möglich an ihren Gegner heranzukommen, ohne sich selbst zu sehr zu gefährden.

Cosmic Cluster (Sekundärangriff)

Der Angriff teilt sich die Munition mit Quantum Magic (15 Schuss insgesamt). Ein vollständig aufgeladener Schuss verbraucht fünf Munitionseinheiten. Taktik: Cosmic Cluster eignet sich hervorragend, um mehrere Gegner zu treffen oder einen einzelnen Gegner mit einer schnellen Abfolge von Treffern zu überwältigen.

Avatar Life Stream (Heilfähigkeit)

Heilt den anvisierten Verbündeten um 95 HP pro Sprung und Adam Warlock selbst um 35 HP beim Wirken. Der Übersprungs-Effekt konzentriert sich auf den Mitspieler mit der niedrigsten Energie und wenn es keine Teammitglieder in der Nähe gibt, wird das Primärziel dreifach geheilt für ungefähr 300 HP. Wenn keine Verbündeten in der Nähe sind, heilt die Fähigkeit Adam um etwa 150 HP. Taktik: Nutzt diese Fähigkeit, um verletzte Verbündete schnell zu stabilisieren. Der Heilungsbonus für Adam macht es auch nützlich, wenn er selbst Schaden genommen hat.

Soul Bond (Heil- und Verteidigungsfähigkeit)

Der Schaden den die Spieler nehmen wird unter den verbundenen Verbündeten aufgeteilt. Die Verbindung kann brechen, wenn Adam oder ein Verbündeter 250 Schaden erleidet, die maximale Reichweite von 15 Metern überschritten wird oder die Dauer abgelaufen ist. Taktik: Diese Fähigkeit ist besonders nützlich in Situationen, in denen das Team unter starkem Beschuss steht. Oder die Map aus sehr engen Gassen besteht, um einen 6 Spieler Link aufrecht halten zu können. Die Aufteilung des Schadens erhöht die Überlebensfähigkeit des gesamten Teams und erlaubt ein aggressiveres Spiel.

Regenerative Cocoon (Passive Fähigkeit)

Diese Fähigkeit hat eine Abklingzeit von 105 Sekunden. Taktik: Nutzt diese Fähigkeit, um euch strategisch an einem sicheren Ort wiederzubeleben. Dies kann in kritischen Momenten das Blatt wenden. Versucht zu vermeiden wieder mitten im Schlachtfeld aufzuerstehen. In kombination mit Karmic Revival kann Adam so auch gefallene Teammitglieder mit wiederbeleben an einem strategisch guten Punkt auf der Map.

Karmic Revival (Ultimative Fähigkeit)

Während des Wirkens ist Adam verwundbar. Die Fähigkeit kostet 5000 Energie. Taktik: Setzt diese ultimative Fähigkeit in entscheidenden Momenten ein, um das Blatt zu wenden. Stellt sicher, dass Adam während des Wirkens von Teammitgliedern geschützt wird, oder außer Sicht ist (siehe Regenerative Cocoon).

Soul Perseverance (Teamfähigkeit)

Diese Fähigkeit verbessert die Überlebensfähigkeit des gesamten Teams. Taktik: Kombiniert Adam Warlock mit den passenden Teammitgliedern, um das Beste aus dieser Fähigkeit herauszuholen.

Strategische Tipps für den Einsatz von Adam Warlock

1. Positionierung

Adam Warlock ist kein Frontkämpfer. Bleibt hinter euren Verbündeten und nutzt die Deckung, um sicher zu heilen und Schaden auszuteilen. Vermeidet es, zu weit vorzurücken, da Adam nur zu Fuß unterwegs ist und dabei sehr langsam ohne eine Dash Fähigkeit.

2. Energieverwaltung

Quantum Magic ist eine wichtige Energiequelle für Adam Warlock. Nutzt diese Fähigkeit, um Schaden zu verursachen und gleichzeitig Energie für Ihre anderen Fähigkeiten zu regenerieren. Zielt dabei auf Kopftreffer, um maximalen Schaden zu erzielen. Auch wenn das in der Hektik oft schwierig ist. Eine erhöhte Position kann hier helfen.

3. Heilung und Schutz

Setzt Avatar Life Stream ein, um verletzte Verbündete schnell zu heilen. Soul Bond eignet sich hervorragend, um Schaden gleichmäßig im Team zu verteilen und die Überlebensfähigkeit zu erhöhen. Verwendet beide Fähigkeiten in Kombination, um euer Team am Leben zu halten. Aber behaltet auch die Map, den Soul Bond Timer und die Verteilung des Teams im Auge um das Team wieder zu verbinden.

4. Wiederbelebung

Nutzt Regenerative Cocoon strategisch, um euch in sicheren Bereichen wiederzubeleben. Dies kann verhindern, dass euer Team in wichtigen Momenten ohne Heiler dasteht. Setzt Karmic Revival ein, um gefallene Verbündete wieder ins Spiel zu bringen, aber achtet darauf, nicht selbst zu sterben, während ihr die Fähigkeit aktiviert.

5. Team-Synergien

Adam Warlock harmoniert besonders gut mit Helden wie Mantis und Star-Lord. Die Kombination von Soul Perseverance mit diesen Helden kann die Überlebensfähigkeit des gesamten Teams erheblich verbessern. Nutzet diese Synergien, um das Beste aus Ihrem Team herauszuholen. Es schadet auch nicht eine:n Scharfschützen wie Bucky oder Black Widow oder auch den Punisher in der Nähe zu haben als Bodyguard.

Fazit

Adam Warlock ist ein herausfordernder, aber sehr lohnender Charakter in Marvel Rivals. Sein Potenzial liegt in der Kombination von Schaden, Heilung und Wiederbelebung. Spieler, die seine Fähigkeiten meistern, können das Blatt in entscheidenden Momenten wenden und ihr Team zum Sieg führen. Nutzt diesen Guide, um Adam Warlocks Stärken optimal einzusetzen und eure Gegner zu dominieren!

Disclaimer: Informationsstand Februar 2025. Nerfs, Buffs und Upgrades noch nicht berücksichtigt.