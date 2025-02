Hela in Marvel Rivals (Character Guide)

Hela, die Asgardische Göttin des Todes, ist eine Fernkampf-Spezialistin in Marvel Rivals mit beeindruckendem Schadenspotenzial und starker Mobilität. Mit ihrer Fähigkeit, Gegner zu kontrollieren und strategisch zu positionieren, ist sie eine kraftvolle Wahl für Spieler, die gerne aus sicherer Distanz dominieren und das Schlachtfeld kontrollieren.

Fähigkeiten von Hela

Nightsword Thorn (Primärangriff)

Beschreibung: Ein Messerwurf mit sehr hohem Schadenswert. Headshots erhöhen den Schaden um mehr als das doppelte.

Ein Messerwurf mit sehr hohem Schadenswert. Headshots erhöhen den Schaden um mehr als das doppelte. Effekt: Verursacht 70 Schaden pro Treffer. Schaden fällt ab 18 Metern ab.

Verursacht 70 Schaden pro Treffer. Schaden fällt ab 18 Metern ab. Taktik: Nutze Nightsword Thorn, um Gegner aus sicherer Entfernung zu erledigen und kontinuierlichen Druck aufzubauen.

Piercing Night (Sekundärangriff)

Beschreibung: Feuert vier Klingen, die sich an Gegner anheften und explodieren. Der Explosionsschaden trifft auch Gegner in der Nähe.

Feuert vier Klingen, die sich an Gegner anheften und explodieren. Der Explosionsschaden trifft auch Gegner in der Nähe. Effekt: Verursacht 10 Schaden pro Klinge plus 30 Schaden durch die Explosion.

Verursacht 10 Schaden pro Klinge plus 30 Schaden durch die Explosion. Taktik: Ziele auf Gruppen von Gegnern, um den Explosionsschaden zu maximieren. Ideal, um Flächenkontrolle zu erlangen.

Soul Drainer (Fähigkeit)

Beschreibung: Eine Energie-Sphäre, die minimalen Schaden verursacht und Gegner betäubt.

Eine Energie-Sphäre, die minimalen Schaden verursacht und Gegner betäubt. Effekt: Verursacht 40 Schaden im Wirkungsbereich und betäubt Gegner für 0,3 Sekunden.

Verursacht 40 Schaden im Wirkungsbereich und betäubt Gegner für 0,3 Sekunden. Taktik: Nutze Soul Drainer, um Ultimates zu unterbrechen oder feindliche Bewegungen zu kontrollieren.

Astral Flock (Fähigkeit)

Beschreibung: Verwandelt Hela in eine Krähe, die sie unverwundbar macht und in beliebige Richtungen fliegen lässt.

Verwandelt Hela in eine Krähe, die sie unverwundbar macht und in beliebige Richtungen fliegen lässt. Effekt: Vollständige Immunität während der Flugzeit. Kann bis zu 18 Meter fliegen.

Vollständige Immunität während der Flugzeit. Kann bis zu 18 Meter fliegen. Taktik: Verwende Astral Flock, um aus brenzligen Situationen zu entkommen oder dich taktisch neu zu positionieren.

Goddess of Death (Ultimative Fähigkeit)

Beschreibung: Hela erhebt sich in die Luft und schießt Nastrond-Krähen, die großflächigen Schaden verursachen.

Hela erhebt sich in die Luft und schießt Nastrond-Krähen, die großflächigen Schaden verursachen. Effekt: Verursacht 125 Schaden pro Krahe. Hela erhält währenddessen eine separate Gesundheitsleiste von 1000 Punkten.

Verursacht 125 Schaden pro Krahe. erhält währenddessen eine separate Gesundheitsleiste von 1000 Punkten. Taktik: Aktiviere diese Fähigkeit, wenn du sicher bist, dass du Gegner aus sicherer Entfernung angreifen kannst. Achte darauf, nach Ende der Fähigkeit nicht in feindlichen Linien zu landen.

Nastrond Crowstorm (Passive Fähigkeit)

Beschreibung: Beim Eliminieren eines Gegners entsteht eine Explosion am Ort des Ziels.

Beim Eliminieren eines Gegners entsteht eine Explosion am Ort des Ziels. Effekt: Verursacht 80 Schaden im Wirkungsbereich von 5 Metern.

Verursacht 80 Schaden im Wirkungsbereich von 5 Metern. Taktik: Ziele darauf, den letzten Treffer zu landen, um diese Explosion auszulösen und Flächenschaden zu verursachen.

Queen of Hel (Teamfähigkeit)

Beschreibung: In Kombination mit Thor und Loki kann Hela Teamkameraden wiederbeleben oder ihnen Bonusgesundheit geben.

In Kombination mit und kann Teamkameraden wiederbeleben oder ihnen Bonusgesundheit geben. Effekt: Gewährt einen 20%igen Schadensbonus und belebt Thor oder Loki, wenn Hela den letzten Treffer landet.

Gewährt einen 20%igen Schadensbonus und belebt Thor oder Loki, wenn Hela den letzten Treffer landet. Taktik: Arbeite eng mit Thor und Loki zusammen, um das Team durch diese einzigartige Fähigkeit zu stärken.

Strategische Tipps für Hela

1. Halte Abstand und Kontrolle

Als Fernkämpferin bist du am effektivsten, wenn du auf Distanz bleibst. Nutze Nightsword Thorn und Piercing Night, um Gegner aus sicherer Entfernung zu eliminieren. Versuche so präzise wie möglich zu sein, da die Kopftreffer sogar über das doppelte an Schaden verursachen.

2. Nutze Astral Flock klug

Diese Fähigkeit ist ideal, um Angriffen zu entkommen oder dich neu zu positionieren. Achte darauf, sie nicht zu verschwenden, da sie eine wichtige defensive Option ist.

3. Koordiniere deine Ultimative Fähigkeit

Goddess of Death kann das Schlachtfeld entscheidend beeinflussen. Aktiviere sie aus sicherer Position, um maximalen Schaden zu verursachen, ohne dich selbst in Gefahr zu bringen. Denn du bist währenddessen noch verwundbar.

4. Setze Soul Drainer strategisch ein

Die kurze Betäubung von Soul Drainer ist ideal, um Gegner in kritischen Momenten zu stoppen oder starke Angriffe zu unterbrechen.

5. Arbeite mit Thor und Loki zusammen

Wenn Thor oder Loki in deinem Team sind, konzentriere dich darauf, den letzten Treffer auf Gegner zu landen, um ihre Wiederbelebung oder Bonusgesundheit auszulösen.

Fazit

Hela ist eine Fernkampfmeisterin, die mit ihrer Mobilität, Kontrolle und hohem Schaden das Schlachtfeld dominieren kann. Ihre Fähigkeiten erfordern präzises Timing und Positionierung, belohnen dich aber mit unglaublichem Schadenspotenzial (wenn man trifft. ähnlich wie bei Hawkeye). Meistere ihre Mechaniken und zeige deinen Gegnern, dass die Göttin des Todes nicht aufzuhalten ist.

Disclaimer: Informationsstand Februar 2025. Nerfs, Buffs und Upgrades noch nicht berücksichtigt.