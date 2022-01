Jahreswechsel in Seattle mit Halo-Musik sorgte für “legendäre” Stimmung

Halo Infinite - (C) 343 Industries, Xbox Game Studios

Ihr habt den Jahreswechsel gut überstanden, wir hoffen ihr bleibt 2022 alle gesund und erfreut euch an den vielen Games, die auf uns dieses Jahr warten. Aber für Endes dieses Jahr haben wir einen Tipp eines lokalen Nachrichtensenders aus Seattle im Bundesstaat Washington (USA) erhalten: Spielt einfach die Halo-Musik für den Countdown.

Halo hat es mit dem neuesten Halo Infinite geschafft über 2 Jahrzehnte in Mode zu bleiben. Mit sechs Hauptspielen und Spin-Offs in anderen Spiele-Genres, Büchern, Merchandise und Co hat der Master Chief und seine Spartans die Zeit überdauert. Einer der interessantesten Aspekte von Halo, der sich über so ziemlich jeden Eintrag in der Serie durchzieht, ist die ikonische Musik. Komponist Marty O’Donnell und seine Kolleginnen und Kollegen haben Musikstücke für das Halo-Franchise fabriziert, die ein Synonym für Xbox und Halo geworden sind.

Ein lokaler Nachrichtensender aus Seattle nutze nun die bekannte Halo-Musik für den Jahreswechsel. Und damit wirkt das Feuerwerk gleich nochmal interessanter.

Reddit-Nutzer stellte Video zum Halo-Jahreswechsel in Seattle online

Der Redditor aura_dl0923 bemerkte während der Berichterstattung des Senders “King 5” aus Seattle die Halo-Musik in den letzten Minuten des Jahres 2021. Manche würden sich wundern, wenn Halo-Musik zum Countdown für Sylvester eingespielt wird, aber es gibt einen ziemlich guten Grund dafür.

Xbox, als auch Halo-Entwickler 343 Industries, haben ihren Sitz im Bundesstaat Washington (USA). Nebenbei ist es auch der Hauptsitz von Bungie (Destiny 2), dem ursprünglichen Entwicklerstudio – das Phil Spencer niemals hätte davonziehen lassen. Viele Spieler sollten also Seattle nicht mehr mit einer berühmten Arzt-Serie in Verbindung bringen, sondern eher mit Xbox.

Vielleicht dachte man sich beim Sender King 5, dass man den jüngsten Release von Halo Infinite auch als guten Hintergrund-Track für den Abschluss 2021 nutzen könnte.

Halo Infinite ist jetzt für Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC verfügbar. Dieses Jahr werden wir uns wohl über viele neue Inhalte für das Spiel freuen dürfen, wie die Koop-Kampagne oder die Schmiede.

Auch die neue Halo TV-Serie startet Anfang des Jahres auf Paramount+.