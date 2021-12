Top Games: Die 18 größten Spiele im Jahr 2022 und darüber hinaus

Die Top Games 2022 im Überblick! Mit aktuellen Release-Terminen. - (C) SIE, Nintendo, GSC Game World - Bildmontage DG

2021 war ein spannendes Jahr in Sachen Hardware, in puncto Games gab es leider einige Verschiebung aufgrund Covid-19. Auch wenn PlayStation 5 und Xbox Series X seit über einen Jahr am Markt sind, die großen Titel kommen erst. 2021 war ein tolles Jahr für Games, in allen Genres. Und 2022 dürfte noch besser werden! Die Top Games für 2022 und darüber hinaus!

Eine Übersicht der bisher besten Spiele für Nintendo Switch und Sony PlayStation 5 findet ihr hier:

Die 24 Top Games für 2022 (und darüber hinaus)

Cyberpunk 2077 – Next-Gen-Update 2022 (PS5, Xbox Series X)

Auch wenn das neueste Action-Rollenspiel von CD Projekt Red am 10. Dezember 2020 für PC, Xbox One und PS4 veröffentlicht wird, müssen Next-Gen-Konsolenspieler noch auf Upgrades für ihre PS5 oder Xbox Series X/S warten. Das Open-World-Science-Fiction-Game Cyberpunk 2077 soll auf den neuen Konsolen von Sony und Microsoft nämlich noch besser werden, mit lupenreinen 4K und 60 Bildern/Sekunde.

Nach dem Debakel rund um den PS4- und Xbox One-Release von Cyberpunk 2077 wäre eine saubere Next-Gen-Version sehr wünschenswert! Der “Neustart” im PlayStation Store ist im Juli 2021 schon einmal gut angelaufen.

Das Next-Gen-Upgrade soll übrigens im zweiten Quartal nachgereicht werden.

Diablo 4 – 2023 (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch)

Bereits auf der BlizzCon 2019 hat Blizzard die Katze aus dem Sack gelassen und Diablo 4 mit aufwendigen Rendering-Trailer präsentiert. Eigentlich war der Release für den Start der PS5 und Xbox Series X/S geplant, aber daraus wurde eben nichts. Das Spiel wird gar erst 2023 erscheinen!

Der Diablo 4-Release wird irgendwann im Laufe des Jahres 2023 sein, aber so ganz genau weiß das derzeit niemand.

Dying Light 2: Stay Human -4. Februar 2022 (PC, Xbox Series X/S, PS5, Xbox One, PS4)

Das Open-World-Action-Rollenspiel spielt 15 Jahre nach den Ereignissen des ersten Spiels, natürlich weiterhin in der apokalyptischen Zombie-Welt. Man schlüpft in die Rolle von Aiden Caldwell, der mit verschiedenen Parkour-Fähigkeiten ausgestattet ist. Man darf wieder Klettern, Rutschen, Abspringen und an Wänden laufen, um sich schnell durch die Stadt zu bewegen.

Seit dem ersten Spiel wurden mehr als doppelt so viele Parkour-Moves hinzugefügt. Werkzeuge wie Greifhaken oder Gleitschirme helfen dabei, sich durch die Zombie-Welt von Dying Light 2 zu bewegen. Das Spiel basiert hauptsächlich auf Nahkampf, wobei die meisten Kämpfe mit Nahkampfwaffen durchgeführt werden.

Dying Light 2 erscheint am 4. Februar 2022 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. PS4- und Xbox One-Spieler erhalten ein kostenloses Upgrade auf die nächste Konsolen-Generation.