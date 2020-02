Far Cry 6 ist durchgesickert und erscheint im März 2021

Far Cry 5 - (C) Ubisoft

Ubisoft hat kürzlich bestätigt, dass es fünf Triple-A-Spiele gibt, die zwischen April 2020 und März 2021 veröffentlicht werden. Ubisoft hat folgende Spiele beim Namen genannt: Watch Dogs Legion, Gods and Monsters und Rainbow Six Quarantine. Die restlichen drei Titel? Während Ubisoft noch nicht alles verraten hat, scheint es, dass es sich um das lang gerüchteweise neue Assassin’s Creed-Spiel sowie um Far Cry 6 handelt.

Entweder ein reiner Multiplayer-Titel oder…

…ein Far Cry 6. Ein richtiger Singleplayer-Titel.

Dieser Bericht stammt von Jason Schreier von Kotaku. Schreier gilt als eine der verlässlichsten Quellen in der Videospielbranche, weshalb seine Behauptung weit mehr Gewicht hat als die meisten anderen “Insider”. Er ging nicht auf das neue Far Cry ein, sondern sagte nur, dass es eines der Spiele ist, die Ubisoft bis März 2021 starten will.

Präsentation auf der E3 2020

Wenn Schreier korrekt liegt (wovon wir ausgehen), können sich die Fans wahrscheinlich darauf freuen, dass Far Cry 6 auf der E3 2020 während der Pressekonferenz von Ubisoft angekündigt wird. Das bedeutet auch, dass das neue Assassin’s Creed-Spiel wahrscheinlich auch bis dahin vorgestellt wurde, obwohl dies schon seit geraumer Zeit erwartet wird.

Es sollte beachtet werden, dass dies nicht das erste Mal ist, dass wir von einem neuen Far Cry-Spiel in der Entwicklung hören. Zuvor gab es Gerüchte über ein Multiplayer-fokusiertes Far Cry-Spiel, das angeblich bei Ubisoft Berlin in Entwicklung war. Es ist möglich, dass sich Schreier auf dieses Spiel bezieht, wenn er nicht über Far Cry 6 spricht. Andere Quellen haben berichtet, dass der Shooter-Titel von zwei verschiedenen Ubisoft-Studios entwickelt wird. Anscheinend ist Far Cry 6 bei Ubisoft Toronto und Ubisoft Refelctions in Arbeit, dies muss jedoch noch bestätigt werden. Verfallt jetzt nicht in Jubel, es ist derzeit nur ein Gerücht. Auch wenn die Quelle ziemlich gut ist.

Hält sich Far Cry 6 an die bewährte Ubisoft Open-World-Formel?

Wenn der Titel angekündigt wird, wird es interessant sein, wie es aussehen wird. Das Far Cry-Franchise-Unternehmen hat sich immer eng an die Open-World-Formel von Ubi gehalten, aber das Unternehmen hat Interesse bekundet, sich davon zu entfernen. Wir werden sehen, ob es grobe Änderungen bereits 2020 geben wird.

Es wird gemunkelt, dass Far Cry 6 für nicht spezifizierte Plattformen entwickelt wird. Wir schätzen einmal auf einen Release für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X. Eventuell kommt noch Stadia dazu.

Quelle: Twitter.com