Watch Dogs: Legion-Entwickler erklärt die Verzögerung für den Releasetermin

Watch Dogs: Legion - (C) Ubisoft

Es war eine ziemlich schlechte Woche für Ubisoft. Ghost Recon Breakpoint und The Division 2 blieben hinter den Erwartungen zurück, und die Unternehmensanteile fielen um 29 Prozent. Letzteres war auf die Verzögerung von Watch Dogs: Legion, Rainbow Six: Quarantine sowie Gods and Monsters zurückzuführen.

Während der Titel noch im Jahr 2020 veröffentlicht werden soll, nutzt das Entwicklerteam von Ubisoft Toronto die zusätzliche Zeit, um „diese ehrgeizige Vision auf bestmöglichem Qualitätsniveau zu verwirklichen“. „Unser London in naher Zukunft so zu leben, wie es es verdient. Wir sind zuversichtlich, dass dies Watch Dogs: Legion zu einer umfassenden, innovativen Erfahrung machen wird, die Sie spielen möchten. Wir freuen uns darauf, bald mehr mit Ihnen zu teilen. “

Der Titel ist einzigartig. Sogar unter den Open-World-Titeln von Ubisoft, da Spieler jeden NPC für ihre Sache rekrutieren können. Ungefähr 20 Charaktere können zu einem bestimmten Zeitpunkt angeworben und gespielt werden. Das Ziel ist es, den autoritären Polizeistaat zu stürzen, zu dem London geworden ist, und das heißt, Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten zu suchen und einzustellen.

The following is a statement directly from the Watch Dogs development teams. pic.twitter.com/087pG3SXeR — Watch Dogs: Legion (@watchdogsgame) October 24, 2019

Watch Dogs: Legion kommt auf Xbox One, PS4 und PC, wird aber auch für die nächste Konsolengeneration optimiert. Bleib dran für mehr Gameplay-Material und Details zum Titel in den kommenden Monaten.