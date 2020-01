Xbox wird auf der E3 2020 sein, bestätigt Phil Spencer

Letztes Jahr hat Sony die E3-Konferenz übersprungen, was die Branche erschütterte, da die E3 seit mehr als einem Jahrzehnt als eine Art kommerzielle Speerspitze für Spiele gilt. Viele gingen davon aus, dass Sony mit der PS5, die Ende 2020 startet, definitiv in diesem Jahr auftauchen würde, um für die nächste Konsole zu werben.

Es sieht jedoch so aus, als würde Sony die Konferenz wieder überspringen und sich stattdessen auf Hunderte von „Verbraucherereignissen“ auf der ganzen Welt konzentrieren. Was das für E3 bedeutet, ist wahrscheinlich nicht allzu gut, aber während Sony wieder ausscheidet, scheint es, als würde Microsoft seinen Platz auf der Messe erneut bestätigen.

In einem Tweet von Xbox-Chef Phil Spencer stellt er fest, dass Xbox auf der E3 sein wird. Er und die vielen Teams unter dem Dach der Xbox freuen sich darauf, ihre Arbeit für die Fans des Events vorzuführen. Er erwähnt nichts anderes speziell.

Our team is hard at work on E3, we look forward to sharing with all who love to play what's ahead for us. Our artform has consistently been propelled by the cross-section of creativity and technical progress. 2020 is a milestone year in that journey for Team Xbox. #XboxE3 #E32020

— Phil Spencer (@XboxP3) January 14, 2020