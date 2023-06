Wir reden in dieser Podcast-Folge über Wednesday, einen Addams Family-Spin-Off, dass auf Netflix erschienen ist.

Wir plaudern eine offene Runde lang über die erste Staffel der Netflix-Serie Wednesday. Wie sie uns generell gefallen hat, die Leistung von Jenna Ortega als neue Wednesday Addams und wieso diese Serie dem Quellmaterial gerecht wird und doch vieles des Kultfaktors “Addams Family” vermisst.

Über Wednesday (Netflix-Serie)

In “Wednesday” wird die rebellische und schlagfertige Addams-Tochter, gespielt von Jenna Ortega, in eine neue Umgebung geworfen, in der sie ihre eigene Identität und ihre Platz in der Welt der übernatürlichen Wesen findet. Begleite sie bei ihrem Kampf gegen das Böse und ihre Suche nach der Wahrheit hinter mysteriösen Vorfällen und düsteren Geheimnissen.

Die Serie, die von Tim Burton produziert wird, verspricht eine einzigartige Mischung aus düsterem Humor, übernatürlichen Elementen und skurrilen Charakteren. Du wirst in eine faszinierende Welt voller dunkler Magie, seltsamer Kreaturen und unerwarteter Wendungen eintauchen. Die visuelle Ästhetik, die Burton so bekannt gemacht hat, spiegelt sich in jedem Bild und jeder Szene wider, was “Wednesday” zu einem visuellen Fest für die Augen macht. Neben Wednesday und ihrer charismatischen Präsenz sind auch andere bekannte Figuren aus der “Addams Family” vertreten. Du siehst Charaktere wie Gomez, Morticia und Pugsley und ihre einzigartigen Persönlichkeiten in einer neuen, modernen Interpretation.

Es ist ein modernes Spin-off, das die klassischen Elemente der “Addams Family” mit einer frischen und zeitgemäßen Handlung kombiniert.

Diese Episode kann man wie ein Review der ersten Staffel werten. Hat es uns gefallen? Hört selbst.

Netflix-Fans können übrigens aufwarten. Eine zweite Staffel des Addams Family-Spin-Offs ist bereits bestätigt. Aufgrund des Autorenstreiks in Hollywood könnte das Zeitfenster der Veröffentlichung doch etwas nach hinten treten.

