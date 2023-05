Jetzt bekommen die Asen aufs Maul!

Hauptprotagonist Kratos in God of War Ragnarök. - (C) Sony

God of War Fakten

Entwickler: Sony Publisher: Sony Genre: Action-Adventure Release: 20/04/2018 PlayStation Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu God of War

In dieser Folge sprechen wir ausschließlich über die neuen God of War-Games. Teil 2 unserer God of War-Reihe. Mit dieser überarbeiteten fast schon Neuauflage von God of War, bringen die Entwickler Kratos in die Saga der nordischen Götter.

Und so haut Kratos nun Thor und Odin ordentlich aufs Maul. Aber hört einfach selbst.

