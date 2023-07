Das "wahre Ende" von Star Trek: The Next Generation!

Star Trek Picard: Staffel 2 - (C) Viacom - All rights reserved.

Wir unterhalten uns über die Paramount-Serie Star Trek: Picard. Natürlich über alle 3 Staffeln. Auch wenn wir uns auf die dritte Staffel fokussieren. Nicht nur weil sie die stärkste in dieser Serie ist, sondern weil diese Staffel den Fans von “The Next Generation” einen unglaublich schönen Abschluss liefert. Und die großen Helden dieser alten Serie noch ein letztes Mal würdig zusammen bringt.

Die Serie, die auf dem charismatischen Kapitän Jean-Luc Picard aus der Star Trek: The Next Generation-Serie basiert, bekam drei Staffeln mit jeweils zehn Episoden spendiert. Neben Sir Patrick Stewart in der Hauptrolle als Jean-Luc Picard kehrten auch andere beliebte Charaktere aus der Star Trek-Saga zurück, darunter Seven of Nine, gespielt von Jeri Ryan, und William Riker, gespielt von Jonathan Frakes.

