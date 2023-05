Paramount+ startet mit der zweiten Staffel von Star Trek: Strange New Worlds am 15. Juni 2023: Das erwartet uns!

Star Trek: Strange New Worlds ab 15. Juni 2023 - (C) Paramount+

Die neue Ära von Star Trek bricht an, und die Fans können es kaum erwarten, in die unendlichen Weiten der 2. Staffel von Star Trek: Strange New Worlds einzutauchen. Paramount+ hat endlich den offiziellen Trailer für die mit Spannung erwartete Fortsetzung der Erfolgsserie veröffentlicht und dabei die Erwartungen auf ein neues Level gehoben.

Der Trailer verspricht eine actiongeladene Reise in eine Welt voller Abenteuer, Entdeckungen und neuen Herausforderungen. Unter dem Kommando von Captain Christopher Pike (Anson Mount) begibt sich die Besatzung der U.S.S. Enterprise auf gefährliche Missionen, erkundet unbekannte Gebiete und stößt dabei auf faszinierendes neues Leben und neue Zivilisationen. Doch es sind nicht nur die äußeren Gefahren, denen sie sich stellen müssen. Jeder einzelne Crewmitglied begibt sich auch auf eine individuelle Reise, die ihre Entschlossenheit auf die Probe stellt und ihr Schicksal neu definiert.

Was passiert in Strange New Worlds – Staffel 2?

In der zweiten Staffel werden die Grenzen des Star-Trek-Universums erweitert. Neue und vertraute Freunde sowie Feinde treffen aufeinander und entfachen ein Feuerwerk der Emotionen und Spannung. Die Serie verspricht, die Zuschauer auf eine nie zuvor dagewesene Art und Weise zu fesseln und zu begeistern, wie bereits die erste Staffel.

Ein Highlight der kommenden Staffel ist zweifellos die angekündigte Crossover-Episode, die die beliebten Charaktere Beckett Mariner und Brad Boimler in einer atemberaubenden Live-Action-Sequenz an Bord der U.S.S. Enterprise zeigt. Mit animierten Elementen und der Regie von Jonathan Frakes, der den Fans als Schauspieler und Regisseur aus “Star Trek: The Next Generation” und “Star Trek: Picard” bekannt ist, verspricht diese Episode ein absolutes Highlight zu werden.

Welche Charaktere werden wir sehen?

Anson Mount verkörpert Captain Christopher Pike, Rebecca Romijn spielt Nummer Eins, und Ethan Peck übernimmt die Rolle des Commander Spock. Jess Bush schlüpft in die Rolle von Krankenschwester Christine Chapel, Christina Chong verkörpert La’an Noonien-Singh, Celia Rose Gooding spielt Uhura, Melissa Navia verkörpert Erica Ortegas und Babs Olusanmokun ist als Dr. M’Benga zu sehen. Darüber hinaus kehrt Paul Wesley als James T. Kirk zurück, und Carol Kane tritt in einer wiederkehrenden Rolle als Pelia auf.

Hinter der zweiten Staffel von Strange New Worlds stehen CBS Studios, Secret Hideout und Roddenberry Entertainment. Mit Akiva Goldsman und Henry Alonso Myers als Co-Showrunner sowie einem Team von Executive Producern, darunter Alex Kurtzman, Akiva Goldsman, Jenny Lumet, Alonso Myers, Aaron Baiers, Heather Kadin, Frank Siracusa, John Weber, Rod Roddenberry und Trevor Roth, sollte eigentlich nicht viel schief gehen.

Ab wann kann man die zweite Staffel auf Paramount+ sehen?

Die Sci-Fi-Fans können es kaum erwarten, ab dem 15. Juni in die fesselnde Welt von Star Trek: Strange New Worlds einzutauchen. Paramount+ ermöglicht es den Zuschauern in Deutschland, Österreich und der Schweiz, die Serie exklusiv zu streamen. Mit insgesamt 10 Folgen, die jede Woche donnerstags nach der Premiere veröffentlicht werden, verspricht die zweite Staffel ein episches Abenteuer zu werden.