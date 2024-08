Neues Star Trek Voyager-Videospiel wird in Deutschland entwickelt

gameXcite ist ein (für uns) eher unbekannter Entwickler aus Hamburg (Deutschland) und konnte bisher Titel wie Asterix & Friends (2021, Browser), Idle Asterix (2022, Android) und Asterix Heroes (2023, Steam, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch) veröffentlichen. Bisher hatte das Unternehmen nichts mit dem Star Trek-Franchise zu tun. Das ändert sich jedoch, wie eine aktuelle Stellenausschreibung gerade zeigt. In der Ausschreibung werden ‘Game Writer’ für ein ‘Star Trek: Voyager’-Spiel gesucht. Was darf man erwarten?

Laut der Stellenausschreibung dürfte man erahnen, dass es sich dabei nicht um das nächste Elite Force-Spiel handelt. Das würde auch nicht wirklich ins Portfolio von gameXcite passen. Trotzdem dürfte es sich um das bisher ambitionierteste Projekt der Hamburger handeln. Laut dem Schreiben erwarten dich bei Bewerbung „die unterschiedlichsten Aufgaben wie das Konzeptionieren und Writing von Quest- und Storylines, die dazugehörige Erstellung und Pflege zahlreicher Mission Treatments, sowie die anschließende Umsetzung in der Unreal Engine 5 in enger Zusammenarbeit und Absprache mit dem gesamten Game-Development-Team.“

Über das Spiel selbst erfährt man nicht viel; auf der Homepage des Entwicklers ist lediglich von einer „galaktischen Reise“ die Rede. Nicht viel also, so dass wir über Genre und optischer Ausrichtung Bescheid wissen könnten. Die Stellenausschreibung legt jedoch sehr nahe, in welcher Zeitlinie des Star Trek-Universums die Handlung passiert. So sind die Profilangaben wie „starkes Interesse an Star Trek ist Voraussetzung, speziell Star Trek: Voyager“ sowie die Tatsache, dass man die Serie gesehen haben sollte, deutliche Merkmale wohin die Reise geht.

Star Trek: Voyager brachte es auf 172 Episoden

Die fünfte Star Trek-Serie wurde zwischen 1995 und 2001 produziert und umfasst 7 Staffeln. Im Gegensatz zu Deep Space Nine, die 1993 bis 1999 erstausgestrahlt wurde, ging es bei Voyager wieder mehr um Themen wie die Entdeckung neuer Zivilisationen und anderen Handlungsabläufen, die man aus The Next Generation und der ursprünglichen Star Trek-Serie gewohnt war.

Zum Erfolg der TV-Serie kamen auch einige Videospiele hinzu. Mit Star Trek: Voyager Elite Force (2000, Metascore: 86/100) und Elite Force II (2003, Metascore: 78/100) gab es zwei richtig gute Ableger zur damaligen Zeit. Elite Force ist laut unseren Recherchen das bisher bestbewertete Videospiel im Star Trek-Franchise.

Ob das Star Trek: Voyager-Spiel von gameXcite in die selbe Kerbe schlagen könnte und generell Videospiele aus diesem Franchise wieder zu neuen Höhen bringen kann, wird sich zeigen. Nach dem Portfolio des Entwickler würde ich auf ein solides Rollenspiel tippen. Laut einer Aussendung vom Oktober 2023 wird man im Spiel Platz am Kapitänssessel nehmen.

