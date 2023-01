Aufatmen für Netflix-Fans: 2. Staffel von WEDNESDAY bestätigt

Nun ist es fix: die Erfolgs-Serie auf Netflix Wednesday bekommt eine zweite Staffel, trotz der MGM-Übernahme von Amazon.

Ein wenig holprig, aber jetzt ist es sicher: Wednesday wird eine 2. Staffel auf Netflix erhalten. Ganz so sicher war das nicht. Trotz guter Quoten kursierten Gerüchte, dass die Show auf Prime Video umgestellt würde, da Amazon die Produktionsfirma der Serie besitzt.

Eine zweite Staffel von Wednesday ist nun endlich für den Streaming-Dienst Netflix durch, doch ganz so klar war die Situation nicht. Amazon hat MGM übernommen, die die Rechte an der Addams Family besitzen. Ergo auch für Wednesday. Anscheinend konnte Netflix vorab einen Deal aushandeln.

Wie erfolgreich war Wednesday? Warum der große Hype? Laut Netflix hat Wednesday in der Eröffnungswoche für eine englischsprachige Serie auf der Plattform mit 341,2 Millionen Stream-Stunden den Rekord von Stranger Things Staffel 4 von 335 Millionen Stream-Stunden weltweit gebrochen. Darüber hinaus ging es weiter und brach eine Woche später seinen eigenen Rekord, indem es in nur einer Woche 400 Millionen Stream-Stunden erreichte.

Wednesday bekommt 2. Staffel auf Netflix

Was passiert in der zweiten Staffel? Details dazu sind noch ziemlich rar. Vermutet wird, dass die neue Staffel mehr über die Beziehung von Wednesday mit ihrer Mutter Morticia erkundet. Die Serie könnte natürlich auch ganz andere Richtungen einschlagen. Die erste Staffel lässt auch durchblicken, dass Tyler (gespielt von Hunter Doohan) sicherlich wieder dabei sein wird. Immerhin sagte der Serien-Darsteller gegenüber DigitalSpy.com: “Ich glaube, er ist am Ende entkommen. Als ich das auf der Seite gelesen habe, war ich so aufgeregt. Ich dachte: ‘Komm schon, sei nicht tot, sei nicht tot'”.

Es gibt derzeit noch keine Bemerkungen zum Cast der Serie. Einzig Jenna Ortega als Titelfigur Wednesday Addams ist fix.

Wahrscheinlich werden wir Luis Guzmán als Gomez Addams wiedersehen. Morticia Addams wurde in der ersten Staffel Wednesday von Catherine Zeta-Jones gespielt und sollte ebenfalls wieder mit von der Partie sein.

Wednesday Staffel 1. ist jetzt auf Netflix verfügbar.