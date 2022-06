“Elden Ring Demake” ist jetzt im Browser oder am Game Boy spielbar!

Elden Ring - (C) From Software

Ohne große Umschweife: Elden Ring ist eines der größten Videospiele des Jahres 2022. FromSoftware schuf ein Meisterwerk, von dem wir noch lange zehren werden. Neben einer Vielzahl von Mods für das Spiel gibt es nun auch ein Demake, also eine heruntergeschraubte Version des Action-Rollenspiels. Und wer das Game Boy-Zeitalter liebte, der kommt mit dem Elden Ring Demake voll auf seine Kosten!

Damit haben wir nicht gerechnet, aber jemand hat tatsächlich ein Demake von Elden Ring erstellt, das auf dem Game Boy und jedem Internet-Browser spielbar ist. Verantwortlich dafür zeigt sich der Reddit-User “-shin-“. Der User hat auf dem Elden Ring Subreddit die “heruntergeschraubte Version des Titels” gepostet und für alle zugänglich gemacht.

Elden Ring Demake: Retro-8-Bit-Version für Game Boy und Browser

Wer sich zuvor überzeugen möchte, kann sich ein Gameplay-Video auf Reddit.com ansehen:

Wenn man nach einer 8-Bit-Alternative für Elden Ring gesucht hat, dann ist man hiermit fündig geworden. Die Musik im Demake ist sehr gut gelungen und die 8-Bit-Version hat sogar eine nette “You Died”-Animation. Etwas was man öfters sehen wird, wenn man es selbst spielt. Die berühmte Seelen-Bourne-Animation auf dem Retro-Game Boy zu sehen, ist surreal.

Retro-Version von Elden Ring mit Sehenswürdigkeiten und Bossen aus dem Originalspiel

Auf die Sehenswürdigkeiten und Bosse aus dem FromSoftware-Action-Rollenspiel muss man auch nicht verzichten: Das Demake bietet sehr viele vertraute Orte, nur eben in wenigen Pixel und beschränkter Farbauswahl. Es gibt sogar die Möglichkeit sich zu rollen.

Man kann Monster töten und genauso oft sterben wie im Originalspiel, aber eben in einer Game Boy-Version des Spiels. Wer das selbst erleben möchte kann das Elden Ring Demake auch im Internet-Browser ab sofort spielen.

Die Steuerung ist etwas gewöhnungsbedürftig:

Z in Top-Down-Ab schnitten / Rolle

Z in Seite auf Abschnitten / Sprung

Z vor Person oder Objekt / interagieren

X / Angriff

Z + X + Shift + Enter / Zurück zum Titelbildschirm

Es gibt sogar die Möglichkeit sich eine .gb-Datei herunterzuladen, um Elden Ring auf dem Game Boy zu spielen. Mehr dazu auf unter shin.itch.io.

