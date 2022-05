Elden Ring: Star Wars-Mods fügen “Darth Vader” und Lichtschwert hinzu

Darth Vader (Star Wars) in Elden Ring als PC-Mod. - (C) -FromSoftware, EA, Disney, LucasArts - Bildmontage

Elden Ring und Star Wars haben nichts gemeinsam? Mit beiden Franchises verbringt man Stunden an Zeit, wenn man es zulässt. Und beide kann man auch verbinden, dachte sich zumindest ein Mod-Ersteller. “The Land Between” ist so weitläufig, dass sich dort vielleicht auch Darth Vader wohlgefühlt hätte. Wenn man einen zweiten Mod für Elden Ring aktiviert bekommt man sogar ein rotes Lichtschwert dazu.

Den Darth Vader- und Rote Lichtschwert-Mod für Elden Ring hat jemand namens “Xelerate” erstellt. Wie das ganze aussieht sieht man in einen Video, dass wir euch unterhalb eingebunden haben. Man sieht sogar wie Darth Vader gegen einen Endboss in Elden Ring kämpft.

Elden Ring: Spiele als Darth Vader aus Star Wars

Es gibt sogar mehr als nur eine rote Lichtschwert-Mod für das Action-Rollenspiel von FromSoftware für PC-Spieler: Eine weitere Version eines Lichtschwerts mit zwei Klingen, ähnlich wie von Darth Maul in Star Wars: Episode I.

Ihr habt Lust auf ein wenig Star Wars in Elden Ring bekommen? Die Mods gibt es bei NexusMods.com zum kostenfreien Download. Verwendung – wie immer – auf eigene Gefahr. Fast so kultig wie Ganondorf aus “The Legend of Zelda” als Eldenfürst. Leider gibt es die Mods nur für PC-Spieler.

Mehr von Elden Ring

Im Spiel gibt es wirklich einiges zu entdecken! Erst vor 2 Wochen entdeckte ein Spieler einen “seltsamen Glitch”, mit den man Feinde durch die Luft wirbeln kann. Dafür gab es ein Update in puncto “Mystische Wand”. Wenn man 50 Mal auf eine bestimmte Wand im Spiel draufschlägt, öffnete sich ein Geheimgang. Dieser Weg wurde jedoch mit dem Patch 1.04 versperrt.

Wer sich übrigens am Speedrun-Rekord beteiligen möchte: Man kann Elden Ring in unter 9 Minuten durchspielen. Kein Spaß. Ob man dabei auch noch “Freude am Spiel” hat ist eine andere Sache. Ein anderer Spieler schaffte sogar einen “pazifistischen Run”. Also ohne etwas zu töten. Irgendwie eigenartig, wenn man an das Gameplay des Action-Rollenspiels von FromSoftware denkt. Es gibt auch Gegner im Spiel, bei denen muss man gar nichts machen um sie zu besiegen, denn dafür gibt es Geisterbeschwörungen.