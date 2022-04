Elden Ring: Speedrun Rekord liegt nun unter 9 Minuten

Elden Ring - © Bandai Namco From Software

Elden Ring ist das bisher größte Spiel von FromSoftware. Es kombiniert eine riesige Open World mit traditionellen Dungeons im Stil von Dark Souls. Die Erkundung wird durch wertvolle versteckte Gegenstände und Waffen gefördert. Elden Ring ist vollgepackt mit Inhalten, aber das meiste davon ist optional, sodass die Spieler oft noch lange nach Abschluss der Hauptgeschichte auf neue Bereiche stoßen.

Die Spieler von Elden Ring haben viele verschiedene Speedrun-Strategien entwickelt, um das Spiel trotz seiner enormen Länge schnell zu beenden. Ein Benutzer beendete Elden Ring sogar in knapp 25 Minuten was sich bereits nach einer beeindruckenden Leistung anhört. Es scheint jedoch, dass Benutzer alle paar Tage einen neuen Rekord aufstellen.

Elden Ring Speedrun Rekord liegt bereits unter 10 Minuten

Streamer Distortion2, beendete Elden Ring nun in weniger als 10 Minuten. 8:56, um genau zu sein und dürfte somit den ersten unter 9 Minuten lauf geschafft haben.Distortion2 nutzte einen Exploit um Elden Ring auf diese Weise zu beenden. Solche Taktiken sind für Speedrun-Versuche allerdings völlig normal. Von Anfang an verwendet Distortion2 einen Trick um in Stormveil Castle zu landen und den Godrick-Bosskampf zu umgehen. Er verwendet ähnliche Techniken, um sich scheinbar über große Entfernungen zu teleportieren, und beendet das Spiel, ohne einen der Bosse richtig zu bekämpfen.

Einige Zuschauer mögen durch das Filmmaterial verwirrt sein, aber ein hilfreicher Kommentar zielt darauf ab, die im Video verwendete Methode zu erklären.

Das Video zeigt einen any% Speedrun was bedeutet, dass der Spieler Elden Ring auf beliebige Weise beenden kann, solange er das Ende erreicht. Distortion2 verwendet eine Technik, die als Zip bekannt ist um die Welt zu durchqueren. Die selbe Methode verwendet um Bosse zu töten, einschließlich des letzten Bosses von Elden Ring. Kurz danach erschient auch schon das „New Game +“ und der Speedrun ist geglückt. Diese Methode scheint einfach durchzuführen zu sein aber erfordert wahrscheinlich Stunden der Übung, um das richtige Timing für diese Zips zu finden.

Any% ist eine von mehreren Elden Ring Speedrunning-Kategorien. Einige Spieler entscheiden sich beispielsweise für einen Lauf, bei dem es darum geht, alle Erinnerungen in Elden Ring zu erhalten. Diese sind ähnlich wie Boss-Seelen in der Dark Souls-Serie. Es wird wahrscheinlich schwierig sein, eine Speedrun-Strategie zu finden, die keinen Exploit verwendet. Ausserdem verwenden viele Spieler immer noch eine Taktik, die es ihnen ermöglicht, auf Torrent zu fliegen, um Levels zu umgehen.

Elden Ring ist jetzt für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X erhältlich.