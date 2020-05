Call of Duty Warzone: Duos-Modus in Entwicklung

Call of Duty: Warzone - (C) Activision

Als Call of Duty Warzone gestartet wurde, wurden nur Dreier-Teams unterstützt, jetzt sind jedoch auch Solos und 4er-Squads möglich. In Warzone fehlt jedoch immer noch ein Duos-Modus, der für Battle Royale-Spiele eigentlich Standard ist. Obwohl das Erscheinungsdatum des Duos-Modus noch nicht bekannt gegeben wurde, wissen wir, dass sich der Modus bei Infinity Ward und Raven Software in der aktiven Entwicklung befindet und eher früher als später zum Spiel kommen sollte.

Dies wurde von Amos Hodge, dem Narrative Director von Raven Software, bestätigt, der in einem Interview mit GamerGen sprach. Er erklärte, dass es noch einige Fehler gibt, die mit Duos behoben werden müssen, aber es sollte irgendwann zum Spiel kommen. Hodge bemerkte auch, dass es in Warzone bereits Duos für den Plunder-Spielmodus gab, nur nicht für das Standard-Battle Royale.

Call of Duty Warzone: Warum gibt es bis jetzt keinen Duos-Modus?

Im Interview ging Hodge auch darauf ein, warum Warzone nicht alle gleichzeitig zahlreiche Wiedergabelisten hat und der Grund auf die Anzahl der Spieler hinausläuft. Hodge sagte, dass die Entwickler-Teams weiterhin neue Spielmodi hinzufügen möchten, aber wenn es zu viele Wiedergabelisten gäbe, würde dies zu schlechten Verbindungen führen und das Spiel würde mit Matchmaking zu kämpfen haben, da es 150 Spieler pro Spiel gibt.

Was steht einem Duos-Modus im Weg?

“Wir versuchen, das Gleichgewicht zwischen dem Kernmodus und dem, was wir ein- und ausdrehen können, zu finden”, erklärte der Narrative Director von Raven Software.

Das Ein- und Ausschalten von Inhalten ist jedoch etwas, für das die Entwickler von Warzone in der Vergangenheit kritisiert wurden. Einige erinnern sich vielleicht an die Zeit, als Gunfight im Standard- Multiplayer- Modus von Modern Warfare durch Gunfight OSP ersetzt wurde, was einen erheblichen Aufruhr verursachte.

Wir hoffen doch stark, dass der Duos-Modus eine längere Geschichte wird und keine zeitliche Angelegenheit. Immerhin wurde der Code von Dataminern für den Modi schon vor Wochen gefunden. Mittlerweile hat das Battle Royale-Spiel mehr als 50 Millionen Spieler erreicht. Zwar nicht so schnell wie EA-Konkurrent Apex Legends, dafür aber viel schneller als Fortnite. Der Free-2-Play-Titel im Call of Duty-Universum konnte nach 10 Tagen die 30 Millionen Spieler-Marke durchbrechen.

Was haltet ihr von der Idee einen Duos-Modus in das Spiel zu integrieren? Sagt es uns doch in den Kommentaren!

Call of Duty Warzone ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One erhältlich.