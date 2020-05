Call of Duty Warzone: Die Bunker-Türen wurden endlich geöffnet werden

Call of Duty: Warzone - (C) Activision

Call of Duty Warzone-Spieler haben seit dem Start versucht, in die Bunker zu gelangen. Irgendwie schaffte man es, aber dort war nicht viel los. Ab dem letzten Update können die Bunker von des Battle Royale-Spiels endlich geöffnet werden, und die Fans haben festgestellt, dass sie mit hochrangiger Beute gefüllt sind.

Nach dem Herunterladen des neuesten Warzone-Updates können die Spieler die Bunker betreten, sofern sie über eine Schlüsselkarte verfügen. Schlüsselkarten befinden sich in zufälligen Truhen auf der Map, und obwohl nicht jeder Bunker geöffnet werden kann, scheinen die meisten von ihnen zugänglich zu sein.

Was erwartet euch in den Bunkern von Call of Duty Warzone?

In jedem Fall finden die Spieler im Inneren eine Reihe orangefarbener Truhen, die immer mit hochwertigen Waffen, anderen hilfreichen Gegenständen und natürlich viel Geld gefüllt sind.

Das erste, was viele Spieler in Waronze tun, ist, ihre Ladungen zu bekommen, so dass die hochrangigen Waffen in den Bunkern vielleicht nicht von großem Interesse sind, aber die beträchtliche Menge an Geld, die sie sammeln könnten, wird definitiv hilfreich sein. Cash in Warzone kann verwendet werden, um Teamkollegen wieder zum Leben zu erwecken, selbst nachdem sie im Gulag versagt haben, ganz zu schweigen vom Kauf einiger der hilfreichsten Gegenstände im Spiel, wie Gasmasken und Munitionskisten. In Call of Duty Warzone viel Geld zu haben, ist manchmal der Unterschied zwischen Sieg und Niederlage. Man kann also mit Sicherheit sagen, dass es jetzt Spieler geben wird, die Strategien entwickeln, um die Bunker zu plündern.

Das Battle Royale-Spiel von Infinity Ward nimmt anscheinend immer mehr Züge von Fortnite von Epic Games an. Allerdings ist das keine schlechte Eigenschaft, wenn immer wieder etwas Neues passiert.

Die Geheimnisse hören nicht auf…

Während die Warzone-Bunker nun geöffnet sind, scheinen die Geheimnisse hier nicht aufzuhören. Die Bunker haben nämlich noch eine zweite Tür, die nur über einen Code geöffnet werden kann, und sie scheinen zum Zeitpunkt dieses Schreibens verschlossen zu bleiben. Es gibt auch Telefone in den Bunkern, die klingeln. Wenn man ihnen antwortet, können die Spieler am anderen Ende eine Stimme hören, die Russisch zu sprechen scheint.

Einige Fans haben spekuliert, dass dieses Rätsel ein großes Ereignis in Warzone neckt.

In der Zwischenzeit wird es interessant sein zu sehen, welche anderen Geheimnisse nach dem letzten Update auf der Battle Royale-Map zu finden sind. Erst kürzlich hat ein Spieler für einen Solo-Rekord gesorgt. Schafft ihr auch so viele Kills?

Call of Duty Warzone ist ab sofort kostenlos für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Ein Release für die PS5 und Xbox Series X wurde bereits bestätigt.