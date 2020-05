Call of Duty: Warzone – Spieler stellt verrückten neuen Solo-Rekord auf

Call of Duty: Warzone - Neuer Solo-Rekord

Call of Duty: Warzone hat die bekannte und gefeierte Mechanik des CoD-Franchise in das Battle Royale-Genre eingeführt. Während viele besorgt waren, wie der Modus im beliebten Sub-Genre konkurrieren würde, scheint Warzone viele Fans überzeugt zu haben. Mit einer großen Spielerbasis ziehen Spiele wie Warzone Spieler wie Bartonologist an, die im Spiel unglaubliche Leistungen erbringen können.

Mit einem Teamrekord, der bereits bekannt ist, haben sie dies kürzlich mit einem Solo-Sieg gekrönt, der die Fans in Erstaunen versetzen wird, mit einem Solo-Rekord!

Call of Duty: Warzone: Neuer Kill-Rekord mit Gulag-Aufenthalt

Es gab einige unglaubliche Kill-Rekorde bei Warzone und Bartonologist waren Teil eines Teams, das es geschafft hat, 109 Spieler im Quads-Modus zu töten. Obwohl der Quads-Rekord immer noch beeindruckend ist, hebt er die Fähigkeiten eines Einzelnen nicht so sehr hervor wie seine Team-Zusammensetzung. Also machte sich Bartonologist daran, sich einen Namen zu machen, indem er den Solo-Trio-Rekord für die meisten Einzelkills im Trio-Modus brach.

Der vorherige Solo-Rekord für einen Spieler im Trio-Modus war 38, aber Bartonologist konnte nicht weniger als 39 Gegner in Call of Duty: Warzone ausschalten. Der Spieler landete im überfüllten Superstore und fand ein Oden Assault-Gewehr ohne Rüstung und besiegte schnell seine ersten drei Gegner. Als der Spieler in ein neues Gebiet zog, hatte er 5 Kills. Das Spiel verlief jedoch nicht genau wie geplant, und Bartonologist brauchte Hilfe. Es verstößt nicht gegen die Regeln, Hilfe von Teamkollegen zu erhalten, wenn man diesen Rekord nachjagt, und es ist immer noch beeindruckend.

Warzone-Aussage: Ein Sieg ohne Gulag ist kein richtiger Sieg!

Spieler, die den Rekord schlagen wollen, müssen sich möglicherweise mit dem Gulag herumschlagen, einem einzigartigen Teil von Warzone, der es den Spielern ermöglicht, zu kämpfen, um die Map wieder zu betreten. Während andere Battle Royale-Games keine zweite Chance geben, ist das der Reiz von Warzone.

Trotzdem sind 39 Kills nichts, wofür man sich schämen muss, und jetzt wird es einige Fans des Spiels geben, die diesen Rekord nachjagen. Trotz einiger Probleme in Warzone scheint das Gameplay die Spieler immer noch zu überzeugen. Es gibt immer Bereiche, in denen sich die Erfahrung verbessern kann, aber im Moment dominiert eben Battle Royale bei den Shootern.

Call of Duty: Warzone ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Es wird auch ein PS5- und Xbox Series X-Upgrade geben. Erst vor Kurzem ist ein bekannter Streamer wegen Glitches im Spiel durchgedreht!