Dr DisRespect dreht im Twitch-Chat über Call of Duty Warzone durch!

Die extravagante Streamer-Persönlichkeit Dr DisRespect hatte kürzlich einen kleinen Ausbruch im Twitch-Chat, als ein Zuschauer empfahl, sein Peripheriegerät zu ändern, um die Verzögerung in Call of Duty Warzone zu bekämpfen. Der Streamer ließ seine Frustrationen sowohl seinen Zuschauern als auch seinem Streaming-Partner nach der Aktion aus.

Für diejenigen, die in letzter Zeit nicht viel Zeit mit Call of Duty Warzone verbracht haben, haben sich viele über Latenz-Schwierigkeiten, Stottern und ähnliche Probleme auf den Online-Servern beschwert. Dies betrifft insbesondere Streamer wie Dr DisRespect, da dies ihr Beruf ist und sie sich für ihr Einkommen auf diese Spiele verlassen.

Call of Duty Warzone: Dr DisRespect dreht wegen Latenz-Problemen durch!

Nach einer Reihe von schlechten Runden und anderen Pannen, die durch Latenz-Problemen verursacht wurden, erhielt Dr DisRespect von einem seiner Zuschauer einen Kommentar, in dem er vorschlug, mit einem Controller zu spielen, und obwohl dieser Kommentar zweifellos mit den besten Absichten gemacht wurde zuckte der Streamer aus und beendete den Twitch-Chat. Ganz einfach.

Auf die Frage, warum ihn das so sehr störte, erklärte er, dass viele Leute zu glauben scheinen, dass die Verwendung eines Controllers im Gegensatz zu Maus und Tastatur Latenz-Probleme verursacht, obwohl die Probleme in Wirklichkeit nicht bei Maus und Tastatur sind, die er derzeit verwendet. Nachdem Dr DisRespect‘s Streaming-Partner dies erklärt hat, bestätigt er seine Frustration und sagt: “Machen sie das noch?”

 

Verbindungsprobleme sind keine Seltenheit in Online-Spielen und die derzeitige Auslastung des Internets spielt da sicherlich mit. Aufgrund der aktuellen Covid-19-Pandemie sind wirklich viele auf ihre Bandbreite angewiesen. Immerhin spielen aktuell mehr Leute online – als je zuvor, es wird Netflix, Disney+ und Co geschaut und es werden Videokonferenzen abgehalten. YouTube, Instagram, Facebook und Co haben bereits die Auflösung für Videos minimiert, um die Belastung des Netzwerks zu minimieren. Trotzdem sind die Beschwerden von Dr DisRespect verständlich. Er versucht nur seinen Job zu erledigen um eine Show in Call of Duty Warzone zu veranstalten.

Diese Art von Dingen ist für diesen Streamer nicht ungewöhnlich, da seine übertriebene Persönlichkeit und seine Reaktionen einen wesentlichen Teil seines Brandings ausmachen. Dr DisRespect fuhr sogar fort, dass es sich befreiend anfühlte, alle Chats geschlossen zu haben, und er spielte das Spiel nach dem Vorfall weiter.

This is what he means @InfinityWard pic.twitter.com/ZaPHHIiDRM — Samson_Knows aka Dr. Disrespects SubConscious (@samson_knows) May 1, 2020

Call of Duty Warzone ist ab sofort für PC, PS4 und Xbox One verfügbar. Ich würde gerne wissen was passiert, wenn er einen “unbesiegbaren Gegner” im Spiel begegnet…