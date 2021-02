Bizarrer Warzone-Glitch belustigt Spieler: Sieg noch vor der Landung

Call of Duty Warzone: Unter normalen Umständen landet man mit seinem Skin in Verdansk. Außer ein Grafik-Bug steht dazwischen. (C) Activision

Call of Duty Warzone zeigt sich in den neuesten News nicht von seiner besten Seite. Das Cheater Problem ist noch immer vorhanden, obwohl Activision bekannt gab 60.000 Cheater gebannt zu haben. Der Community genügt dies nicht, da die Cheater im Handumdrehen mit neuen Accounts im Spiel sind.

Und wenn es gerade keine Cheat Programme sind, dann sind es Glitches die von Spielern schamlos ausgenutzt werden.

Fakten zu Call of Duty Warzone:

Release (Warzone) 10. März 2020 Entwickler Raven Software, Infinity Ward, Treyarch Publisher Activision Plattformen PC, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series X/S Genre Ego-Shooter, Battle Royale Engine IW 8.0 Maps Verdansk, Rebirth Island Spieleranzahl 40-200 Spieler in einem Battle Royale-Match

Und was für einer! Dieser Warzone Glitch bescherte einem Team den Sieg noch vor der Landung. Doch seht selbst.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Glitch: Warzone Sieg in 8 Sekunden noch vor der Landung

In diesem Fall hat es zumindest den Anschein, als könnte das glückliche Team nichts dafür. Denn der Spieler selbst, KABAKGENCAY, meldet sich via seinem Reddit Account an die Community und teilt das absurde Video. Ohne Feindkontakt, ohne Schaden zu verursachen und ohne den Boden zu berühren. So lauten die Stats am Ende des Spiels.

Der Glitch bescherte dem Team einen Sieg noch vor der Landung und wie im Video zu sehen ist, innerhalb von nur 8 Sekunden.

Wie es dazu kam, ist unbekannt. Denn gencaykurtt fragt selbst auf Reddit danach, ob andere Spieler das auch erlebt haben. Von Cheating oder Glitch Abuse will er selbst nichts wissen, nur auf ein Problem hinweisen. Sollte es einen Weg geben diesen Glitch absichtlich zu triggern, würde dies zu sehr frustrierenden Kurz-Matches führen. Es wäre bestimmt nicht der erste Fehler oder Glitch, auf einer bereits sehr langen Liste an Problemen denen sich Warzone stellen muss.

DailyGame-Umfrage: Wie oft spielst du Call of Duty: Warzone? Nie (Fast) Täglich! Ab und zu Nur mit meinen Buddies Abstimmen

Wenn Activision das Game weiter vernachlässigt, werden die Streamer bald die Nase voll haben.

Aktuell stürmen neue Games die Twitch Charts und da kann man es sich nicht erlauben, dass ein Glitch den Sieg noch vor der Landung in Warzone liefert und so der Stream in 13 Sekunden beendet ist.