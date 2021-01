CoD Warzone Cheater Problem: Streamer und Content Creator verlassen das Spiel

Call of Duty Warzone: Der Duos-Modus ist da!

Call of Duty Warzone hält sich wacker als einer der besten Battle Royale Shooter die derzeit auf dem Markt sind. Es wird auch in Kreisen der Call of Duty Fans bezeichnet, als das derzeit einzig wahre Game der CoD Reihe. Das Gameplay, die Waffenauswahl und auch der Life-Support für das Spiel sind wirklich großartig. Einzig an einer Stelle fehlt es zur Gänze und das ist eine Anti-Cheat Mechanik. So wird CoD Warzone geplagt von unzähligen Cheater Gruppen, die es für Streamer und Content Creator zur Hölle machen. Manche überlegen nun das Spiel aufzugeben.

Cheater ruinieren CoD Warzone für andere Spieler

Mir persönlich war es schon immer schleierhaft, welchen Nutzen man aus einem solchen Cheat zieht. Wenn mir jeder Schuss abgenommen wird und ich das Game nicht mal sehe, weil ich durch alle Wände blicken kann, zerstöre ich mir doch selbst das Spiel. Aber das ist nur meine eigene Meinung. Der Streamer und Content Creator Driftor sieht das wohl genau so. In einem Video wendet er sich an die Community und erklärt, wieso er das Gefühl hat, dass Cheater CoD Warzone für Spieler ruinieren, die das Game wirklich gerne spielen. An dieser Stelle betont er aber, dass er Warzone wirklich liebt und diese „Beschwerde“ von Herzen kommt.

Cheats sind tatsächlich ein Geschäft und es wird damit durchaus Geld verdient. Driftor spricht auch von Gerüchten, dass einer der Cheat-Händler wohl ein CoD Entwickler selbst sein soll. Es gibt auch Content Creator auf YouTube und anderen Plattformen, die sich daran bereichern, solche Videos online zu stellen. Da aber im Spiel keinerlei brauchbare Anti-Cheat Software vorhanden ist, kann man diese ewig gleichen Cheater in Warzone leider nicht eindämmen. Das Problem ist Plattform übergreifend, da man auch auf Konsolen nicht davor geschützt ist, in einer Lobby mit einem Cheater zu landen. Und während man sich gegen durchaus starke Spieler durchsetzen muss, gibt es Nichts dass mehr frustriert, als dann von einem Cheater erledigt zu werden.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Was Driftor an dieser Stelle wirklich scharf kritisiert, ist dass Activision wohl nicht gegen Cheater in CoD Warzone vorgeht. Die momentan implementierte Software, ist offensichtlich zu schwach gegen die vorhandenen Cheat-Programme und es sieht nicht so aus als würde das Studio etwas dagegen unternehmen wollen. Denn sie sehen das Problem nicht, oder wollen es wohl nicht sehen.