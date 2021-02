Among Us erreicht 200 Millionen Stunden auf Twitch in nur einem Quartal

Among Us Title (c) Innersloth

Das Spiel begann ursprünglich aus Langeweile und sollte Freunde miteinander Verbinden. So die Geschichte von Innersloth darüber, wie sie auf die Idee kamen, die App zu launchen. Dass Among Us 200 Millionen Stunden auf Twitch an Zuschauern erreichen würde, hätte sich damals niemand träumen lassen. Oder auch, dass sie bei den letzten Game Awards gleich mit Preisen ausgezeichnet würden.

Wie kam es zu den 200 Millionen Stunden auf Twitch mit Among Us?

Among Us explosive Beliebtheit ist unglaublich. Ursprünglich wurde das Spiel 2018 veröffentlicht und nur mäßig angenommen. Ende 2019 und im Jahr 2020 erlebte es einen Schub mit dem niemand rechnen konnte und ist nun, unabstreitbar, eines der beliebtesten Games der Welt. Und die beliebtesten Games haben auf Twitch auch im Regelfall die meisten Zuseher. Innerhalb des letzten Jahres, erreichte Among Us auf Twitch 200 Millionen Stunden an Zuseher-Zeit und das nur in einem einzigen Quartal.

In einem Tweet hat Inenrsloth die gesamten Twitch Zahlen von Among Us für Oktober, November und Dezember veröffentlicht. Was für ein Jahr muss das insgesamt gewesen sein, wenn man diese drei Monate bedenkt.