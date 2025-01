Marvel Rivals: Weitere Twitch Drops angekündigt

Marvel Rivals-Spieler können sich auf einen neuen Twitch Drop freuen, diesmal in Form eines exklusiven Namensschilds. Wie bei vielen Live-Service-Spielen spielt auch bei Marvel Rivals die Personalisierung eine große Rolle, und die Spieler sind ständig auf der Suche nach neuen Skins und Gegenständen. Ab diesem Wochenende können sich die Spieler bei ausgewählten Twitch-Streamern einloggen, um die neueste Belohnung freizuschalten, die mit dem Mondneujahrsfest zusammenhängt.

Der Titel hat gerade die erste Saison gestartet, die den Spielern neue Charaktere, Features und Twitch Drops bietet. Mit dem Start von Season 1 wurden insgesamt drei neue Twitch Drops enthüllt, darunter eine von Galactus inspirierte Version von Hela. Der nächste Twitch Drop wird ein exklusives Dancing Fortune-Namensschild sein, wie Marvel Rivals Intel auf X (ehemals Twitter) bestätigte. Das Namensschild scheint vom Mond-Neujahr inspiriert zu sein, das am Mittwoch, dem 29. Januar 2025 beginnt.

Dieser Feiertag diente bereits als Inspiration für einige Anpassungen von Squirrel Girl und Moon Knight. Der neue Badge ist ab dem 18. Januar 2025 für jeden erhältlich, der sich 30 Minuten des Spiels auf Twitch anschaut. Die Aktion läuft bis zum 19. Januar 2025 um 23:00 Uhr, was den Spielern ein relativ kurzes Zeitfenster lässt, um sich den Gegenstand zu sichern.

Upcoming #MarvelRivals Twitch Drops 🎁 Watch 30 minutes of @TwitchRivals on January 18/19 at 2 PM PST to earn the exclusive ‚Dancing Fortune‘ Nameplate! Earn via these channels or with participating streamers:

🧧 https://t.co/tCjGMOE9Jv

🧧 https://t.co/RDybJa6ySf pic.twitter.com/teI0EB1Zsd — Marvel Rivals Intel (@RivalsIntel) January 16, 2025

Weitere Inhalte und Twitch Drops für Marvel Rivals in Season 1

Namensschilder sind eine der vielen Möglichkeiten, mit denen Spieler ihr Erlebnis personalisieren können, und das Spiel bietet eine große Auswahl an Skins. Die meisten dieser Skins können entweder über den Marvel Rivals Battle Pass oder im Spieleshop erworben werden. Einige Skins, wie der exklusive Moon Knight-Skin aus Season 0, können jedoch auch durch das Erreichen bestimmter Aufgaben und Ziele oder durch das Ansehen einer bestimmten Anzahl von Twitch-Streams mit Drop-Funktion erworben werden.

Wie bereits erwähnt, ist Marvel Rivals kürzlich in die neue Season 1 eingetreten, ein Update, das dem kostenlosen Third-Person-Helden-Shooter eine Vielzahl neuer Features hinzugefügt hat. Spielerinnen und Spieler können nun Doom Match ausprobieren, Marvel Rivals’ Version eines Free-for-All-Spiels, in dem 12 Kämpfer in einem schnellen, oft chaotischen Kampf gegeneinander antreten. Die vielleicht größte Neuerung ist das Debüt der Fantastischen Vier.

Sowohl Mister Fantastic als auch The Invisible Woman sind in der ersten Season aufgetaucht, und es wird erwartet, dass der Rest der Fantastischen Vier bald folgen wird. Die erste Season von Marvel Rivals endet am 11. April 2025. Der Titel ist bei den Nutzern mit rund 20 Millionen Spielern seit dem Release äußerst beliebt.

Quelle: x.com via @RivalsIntel

