Among Us 3D von Inersloth angekündigt – Ein richtiger Schritt?

Among Us erlangte große Beliebtheit, als viele Streamer begannen, das Spiel live zu übertragen. Mit der Veröffentlichung auf nahezu allen Plattformen und Cross-Play-Funktionen gewann das Multiplayer-Social-Deduction-Spiel noch mehr Spieler. Der Entwickler Innersloth sorgt durch regelmäßige Updates mit neuen Kosmetika, Karten, Funktionen und Accessoires dafür, dass das Spiel interessant bleibt.

Angesichts der langen Lebensdauer des Spiels fragen sich viele, wie es weitergeht und wie Innersloth das Spiel lebendig halten kann. Anscheinend hat Innersloth eine Antwort gefunden und ist bereit, die Zukunft von Among Us mit uns zu teilen. Das Entwicklerstudio hat ein neues Spiel angekündigt, das eine große Veränderung darstellt. Das beliebte Partyspiel erhält ein Facelifting und kehrt als Among Us 3D zurück, mit einem modernen Look.

3D BEANS!! 3D BEANS!!!! WE LOVE TO SEE IT https://t.co/dPQLXCt6oO — Among Us (@AmongUsGame) February 20, 2025

Among Us geht in den 3D-Raum über

Diese kommende 3D-Version ermöglicht es den Spielern, das vertraute Kern-Gameplay aus einer völlig neuen Perspektive zu erleben. Among Us 3D kann von vier bis zehn Spielern gespielt werden, und wie immer gilt: Je mehr, desto besser. Wie das Original bietet das neue Spiel ein kooperatives Spielerlebnis, bei dem die Spieler zusammenarbeiten müssen, um Aufgaben zu erfüllen und den Betrüger zu entlarven.

Der Betrüger versucht, sich unbemerkt unter die Spieler zu mischen und sie durch Sabotage oder Mord auszuschalten. Among Us 3D ist ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel zwischen Crewmates und Imposters. Among Us 3D verfügt über einen nativen Proximity-Chat, sodass Spieler direkt im Spiel miteinander sprechen können, ohne externe Plattformen zu nutzen. Es gibt neue und wiederkehrende Minispiele, die jetzt in 3D aus der Ego-Perspektive gespielt werden können.

Das Spiel unterstützt Crossplay mit mehreren Plattformen, einschließlich Among Us VR, jedoch nicht mit dem ursprünglichen 2D Among Us. Ein Veröffentlichungsdatum oder Preis wurden noch nicht bekannt gegeben, aber es gibt bereits eine Demo auf dem Steam Next Fest. Diese Vorabversion enthält nicht alle Features, Spielmodi oder das Crossplay mit Among Us VR.

Hier geht es zu unserer Game Review zur Mobile-Version des Spiels.

Quelle: x.com via @AmongUsGame