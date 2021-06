Among Us Chicken Nugget für 100.000 Dollar auf Ebay verkauft

Among Us Title (c) Innersloth

Uns erreichen oft schon sehr skurrile Nachrichten. Doch dass ein Chicken Nugget in der Form eines Figur aus dem beliebten Mobile-Game Among Us für eine unerhörte Summe auf Ebay versteigert wurde, ist auch für uns neu. Zugetragen hat sich die Auktion am 4. Juni auf Ebay. Insgesamt haben dabei über 184 Bieter mitgemacht, die das Angebot in eine enorme Höhe getrieben haben.

Obwohl die Auktion zunächst vermutlich als Scherz gedacht war, konnte sie auch durch die Entwickler des Spieles und unterschiedliche News-Outlets stark an Fahrt aufnehmen. Schlussendlich kam eine Summe von 99.997 US-Dollar zustande. Also knapp 100.000 für ein einziges Chicken Nugget von Mcdonalds. Das muss man sich erst einmal auf der Zunge zergehen lassen.

Der in Utah, USA ansässige Anbieter verspricht jedoch, dass das Chicken Nugget eingefroren verschiffen möchte. Sollte der Käufer es nach Erhalt also auch noch verzerren wollen, sollte ihm das dadurch möglich sein. Ob er jedoch ein so wertvolles ,,Among Us„-Sammlerstück einfach essen möchte, wäre vermutlich nicht ganz so ratsam.

Dass auf Ebay nicht nur für Figuren aus Among Us horrende Preise verlangt werden, zeigt ein anderes Beispiel der jüngeren Vergangenheit. Da Sonys PS5 immer noch nicht frei im Markt erhältlich ist, richten sich viele verzweifelte Spieler ans Internet. Dort müssen sie jedoch feststellen, dass auf Seiten wie Ebay und Willhaben die neue Konsolen um freche und überteuerte Preise erhältlich sind. Einige Anbieter gehen sogar so weit und verkaufen lediglich den Karton der Konsole.

Among Us erfreut sich hingegen immer noch einer großen Beliebtheit. Im Lockdown konnte das Spiel zu einem lustigen Zeitvertreib aufsteigen und sogar Spieler begeistern, die sonst relativ wenig mit Videospielen zu tun haben. Auch auf Twitch konnte das Mobile-Spiel besonders populär werden. Dort verzeichnet es mittlerweile 200 Millionen Stunden in nur einem Quartal.